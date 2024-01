Innovation : Le futur de BMW pourrait inclure des motos électriques monocoque modulaire qui faciliterait l’intégration des batteries grâce à un nouveau brevet

BMW étend sa gamme de véhicules électriques avec chaque innovation. Dernièrement, un nouveau brevet publié par la marque permet d’entrevoir une nouvelle approche pour les futurs modèles de motos électriques dans le secteur.

Ce brevet présente un cadre monocoque modulaire qui faciliterait l’intégration des batteries et autres éléments importants.

La CE 02 : l’électrique dans la gamme BMW Motorrad

Il y a dix ans, BMW lançait son premier scooter électrique. Depuis lors, le constructeur allemand a élargi son offre avec de nouveaux modèles et avait également promis il y a deux ans qu’une moto urbaine serait introduite. Deux ans plus tard, c’est chose faite avec l’arrivée de la CE 02 dans la gamme bavaroise.

Les caractéristiques techniques de la CE 02

Motorisation électrique centrale

Transmission par courroie

Puissance maximale de 15 chevaux

Vitesse de pointe de 95 km/h

Batterie lithium-ion avec une autonomie de 90 km

Cette petite moto électrique, surnommée eParkourer par BMW, est destinée aux jeunes conducteurs et conçue pour un usage urbain. Elle se décline en une version A1 (125cc) offrant une puissance maximale de 15 chevaux et une vitesse maximale de 95 km/h. Ces moteurs équipés d’une transmission par courroie sont disponibles en deux modes : le mode Flow privilégiant l’autonomie et le mode Surf offrant plus de dynamisme.

Le brevet monocoque modulaire : l’avenir électrique de BMW ?

Les dessins du brevet déposé par BMW montrent clairement un cadre de moto monocoque qui sert également de conteneur pour les batteries, avec le moteur monté longitudinalement et sous le cadre.

L’idée n’est pas entièrement nouvelle, que ce soit chez BMW ou chez d’autres marques, et c’est certainement un moyen rationnel de loger les batteries et les composants électroniques sans que cela n’affecte la forme du cadre. Ainsi, un cadre pratiquement modulaire renforce ce concept avec des appendices boulonnés pour le pivot de suspension et l’articulation du bras oscillant, permettant une adaptabilité à différents segments du marché.

Les avantages industriels

Contrairement au prototype E-Roadster, qui disposait d’un cadre tubulaire auquel le groupe motopropulseur était fixé, le brevet indique qu’en remplaçant simplement les “modules” de la tige et de la structure contenant le point de pivot du bras oscillant, il est possible de fabriquer des cadres pour des roadsters ou des cruisers tout en bénéficiant d’avantages industriels considérables.

D’autres projets intéressants dans les cartons

Il convient de noter que cette solution s’ajoute à un autre brevet que nous avons présenté il y a quelque temps, concernant une moto électrique de moyenne cylindrée destinée à être intégrée dans le segment actuellement couvert par la famille G 310 et produite en partenariat avec TVS.

En bref, l’avenir de BMW pourrait inclure la concurrence sur le marché des motos électriques avec LiveWire, Zero, Can Am et Energica d’une part, et le segment “petit” en pleine expansion qui pourrait également avoir un marché significatif en Asie.

Avec l’inclusion de la CE 02 dans sa gamme et les innovations dévoilées par ces brevets, BMW montre son intérêt pour les véhicules électriques deux roues. Les futurs modèles pourraient bénéficier d’une conception modulaire pour s’adapter aux différentes exigences du marché et offrir un choix encore plus large aux consommateurs. Seul l’avenir nous dira jusqu’où BMW est prêt à aller dans le domaine des motos électriques, mais les perspectives semblent prometteuses.