Xiaomi Mi Electric Scooter Lite Essential - 250W - Noir

Avantages Trottinette électrique Mi Essential Xiaomi Connectivité sans fil Bluetooth Ecran de contrôle LED Batterie haute capacité Grande autonomie Usage Cette trottinette électrique conçue par Xiaomi vous permet de vous déplacer en ville en toute liberté. Légère et pliable, elle se transporte aisément sans encombrer. La trottinette électrique Mi Essential Xiaomi est un moyen de déplacement élégant, simple et portatif. Elle ne nécessite aucun carburant, une simple recharge électrique suffit. Ce véhicule moderne et innovant peut rouler jusqu’à 20 km à l’heure sur un trajet de 20 km. Grâce à lui, ne vous souciez plus des bouchons en allant au travail par exemple. Une trottinette conçue pour durer La trottinette électrique est composée d’un alliage d’aluminium de qualité aéronautique. Elle est facile à prendre en main et se déplie en un rien de temps. Ce modèle au design minimaliste et discret convient à tous les usagers, novices ou initiés. Ce véhicule est alimenté par une batterie de 5100 mAh que vous pouvez facilement recharger. Afin de préserver au maximum l’autonomie de la batterie, il utilise un système intelligent de gestion de la batterie BMS. Ainsi, ce modèle peut tenir longtemps. Confort et tenue de route Afin de vous offrir une conduite confortable, la Mi Essential intègre des amortisseurs ultra-stables. Elle est également munie de pneus antidérapants de 8,5 hyperabsorbants, antichocs et anti-glissements. La gomme qui compose les pneus assure une excellente adhérence quel que soit l’état du sol. Pour une meilleure tenue de route, cette trottinette est dotée d’un moteur à courant continu sans balais de 250 W. Ce dernier vous permet de rouler avec aisance et confort. Niveau sécurité, ce véhicule intègre un double système de freinage ainsi qu’un régulateur de vitesse. Vous pouvez contrôler la vitesse à l’aide de l’écran LED placé sur le guidon pliable. Ce moniteur vous permet aussi de surveiller le kilométrage et le niveau de charge. Restez connecté La trottinette électrique Mi Essential Xiaomi est non seulement rapide, mais propose également des options avantageuses comme une connectivité Bluetooth. Compatible avec Android 4.3 ou iOS 9.0 et supérieur, elle est contrôlable depuis votre Smartphone via l’application Mi Home. De votre mobile, vous avez la possibilité de surveiller la vitesse et la charge du véhicule. CaractéristiquesAutonomie : 20 kmCapacité de la batterie : 5100 mAhPoids : 12 kgVitesse maximale : 20 km/hDiamètre de roue : 8,5Pente maximale de montée : 10°