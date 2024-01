Dans un monde où la mobilité urbaine devient de plus en plus importante, le maxi-scooter BMW CE 04 est une offre alléchante pour ceux qui souhaitent rouler à la fois en style et de manière écologique.

Les performances du BMW CE 04

Ce scooter électrique, disponible depuis fin 2021, est équipé de trois modes de conduite : Eco, Road et Rain. Ces modes permettent d’adapter les performances du véhicule en fonction des conditions de circulation et de la météo. U

n quatrième mode, Dynamic, est également disponible pour maximiser les performances du scooter.

Le BMW CE 04 en deux versions

Puissance nominale : 11 kW / 15 ch (version A1) ou 15 kW / 20 ch (version A2)

Puissance maximale : 23 kW / 31 ch (version A1) ou 31 kW /42 ch (version A2)

Couple : 62 Nm (45.7 lb-pi)

Vitesse maximale : 120 km/h (75 mph)

Accélération (0-50 km/h) : 2,7 s (version A1) ou 2,6 s (version A2)

Accélération (0-100 km/h) : 9,9 s (version A1) ou 9,1 s (version A2)

Chacune des deux versions du BMW CE 04 nécessite un permis différent : la version de base requiert simplement un permis A1, tandis que la version plus puissante exige un permis A2 correspondant à ce qu’on appelle un permis moto nécessaire pour conduire des véhicules à plus grande cylindrée.

Autonomie et recharge du BMW CE 04

Le maxi-scooter électrique de BMW possède une batterie lithium-ion d’une capacité de 8.9 kWh. En termes d’autonomie, le constructeur annonce entre 100 et 130 km en fonction de la version choisie.

Pour recharger votre scooter BMW, celui-ci est livré avec un chargeur standard de 2.3 kW. Si vous souhaitez disposer d’une recharge plus rapide, un pack « Quick Charge » en option est disponible pour 1240€, offrant la possibilité de charger la batterie plus rapidement grâce à son chargeur intégré de 6.9 kW.

Tarifs et disponibilité du BMW CE 04

Commercialisé depuis juillet 2021 en France, le BMW CE 04 débute au prix de 12 150 € dans sa version de base. Il est également possible d’opter pour la version “PRO” avec un tarif débutant à 13 220€. Les prix des configurations A1 et A2 sont identiques.

En plus de l’achat complet, le BMW CE 04 est également disponible en location longue durée (LLD) :

LLD 36 mois / 20 000 km : 180 €/mois pour la version de base

LLD 36 mois / 20 000 km : 200 €/mois pour la version BMW CE 04 PRO

Cette offre de location permet ainsi de profiter du maxi-scooter électrique sans s’assujettir à des charges financières initiales importantes.

Caractéristiques techniques du BMW CE 04

Outre les performances et l’autonomie, le BMW CE 04 présente d’autres caractéristiques intéressantes :

Ecran TFT de 10,25 pouces

Cadre en acier tubulaire

Fourche oscillante monobloc en aluminium

Pneus Pirelli

Jantes 15″

Hauteur de selle : 780 mm

ABS intégré

Poids avec batterie : 231 kg (509 lbs)

Le BMW CE 04 est un maxi-scooter électrique au design moderne et aux performances alléchantes. Ses différentes configurations permettent de répondre aux besoins et aux envies de chacun en termes de puissance et de prestations, tout en offrant une alternative écologique pour se déplacer en ville. Son prix peut être un frein pour certains, mais l’option de location longue durée rend ce scooter électrique plus abordable pour ceux qui souhaitent adopter ce mode de transport sans se ruiner.