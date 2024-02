Urbanglide All Road 2 Electric Scooter Noir Noir One Size unisex

Le scooter électrique URBANGLIDE All Road 2 est un scooter électrique aux lignes uniques, parfait pour naviguer dans l´environnement urbain. Avec un élégant schéma de couleurs noir et rouge, l´All Road 2 est à la fois élégant et pratique. Avec un moteur électrique puissant et une construction robuste, ce scooter est capable de gérer tous les types de terrains et de conditions. Que vous vous rendiez au travail ou que vous rouliez en ville, le All Road 2 offre un voyage confortable et fluide qui est difficile à battre. Avec une autonomie allant jusqu´à 25 miles sur une seule charge, ce scooter est parfait pour ceux qui veulent voyager plus loin sans s´inquiéter de manquer de puissance. Équipé d´une variété de fonctionnalités de sécurité, y compris des feux LED avant et arrière et un vibrant feu stop rouge, ce scooter garantit que vous pouvez rouler en toute confiance et sérénité. Dans l´ensemble, le scooter électrique URBANGLIDE All Road 2 est un choix fiable et élégant pour tous ceux qui recherchent un moyen de transport pratique et écologique en ville.