IA gratuite, sans compte et 100 % française : Yiaho révèle les tendances 2025 et attire 5 millions d’utilisateurs

Yiaho dévoile les tendances de l’usage de l’IA en France

🤖 Tendances 2025 : l’IA conversationnelle en France décodée par Yiaho

📊 Plus d’un Français sur deux utilise l’IA dans un cadre professionnel, confirmant la montée en puissance des outils d’assistance intelligente au travail et à l’école.
🧠 Les agents IA spécialisés de Yiaho sont massivement adoptés pour du coaching personnel, de la création de contenu et des usages ludiques sans inscription.
💬 Une interaction sur cinq avec l’IA prend un ton humain, amical ou agressif, révélant l’essor d’une relation émotionnelle homme-machine.
🔒 Yiaho se distingue par une gestion éthique des données, avec hébergement 100 % français et conformité RGPD stricte, sans collecte d’identifiants personnels.
🚀 En proposant une plateforme IA gratuite et sans compte, Yiaho affirme un modèle alternatif face aux géants du numérique, centré sur l’accessibilité et l’inclusivité.

 

Chiffres clés à retenir

  • 1 utilisateur sur 5 parle à l’IA comme à un humain
  • 1 sur 8 avec familiarité amicale, 1 sur 11 avec agacement ou insultes
  • 55 % l’utilisent dans un cadre professionnel
  • 20 % pour du coaching personnel
  • 11 % des interactions sont inutiles ou sociales
Objectif de l’analyse

Depuis 2023, Yiaho propose plus de 70 agents IA spécialisés (coachs, avocats, IA ludiques…) accessibles sans compte. Forte de 5 millions d’utilisateurs actifs entre janvier et juin 2025, la plateforme documente les tendances de l’IA en France, avec une majorité d’utilisateurs francophones (99 %) résidant en France (95 %).

Les données analysées proviennent de 5 millions d’utilisateurs et 1 million d’interactions, analysées entre janvier et juin 2025. Deux méthodes distinctes ont été utilisées.

Méthodologie

Analyse « N1 » : usages des agents IA spécialisés

Période : Janvier – Juin 2025
Méthode : Analyse des pages dédiées aux 70 agents IA sur Yiaho (temps passé, volume de consultation). Données agrégées via Google Analytics et outils internes, sans collecte d’IPI.

Analyse « N2 » : sémantique automatisée

Période : Mars – Juin 2025
Méthode : Échantillon de 1 million d’interactions analysé via NLP (spaCy). Clustering sémantique, détection des tons et intentions. Données anonymisées, sans stockage brut.

Catégories d’interactions détectées

  • Échanges inutiles : « merci », « ok », « cool »…
  • Violence verbale : « ta gueule », « fdp », « tu mens »…
  • Demandes de rédaction : « rédige », « écris », « reformule »…
  • Échanges personnels : « mon copain », « ma femme », « je l’aime »…
  • Tonalités amicales : « salut », « mdr », « bonne nuit », « t’as raison »…
Usage Proportion Exemples
💼 Professionnel 55 % Reformulation, e-mails, soutien scolaire
🎯 Coaching 20 % Vie amoureuse, parentalité, nutrition
🎨 Créatif 15 % Histoires, dialogues, scénarios
🧩 Jeux 10 % Quiz, prénoms, simulateurs
Résultats de l’analyse

Analyse « N1 » (5M utilisateurs)

Usage pro : 55 %

  • 25 % : reformulation / rédaction
  • 10 % : réponse à un mail ou message
  • 20 % : soutien scolaire

Usage perso ou ludique : 45 %

  • 20 % : coaching
  • 15 % : création de contenu
  • 10 % : jeux IA

Analyse « N2 » (1M d’interactions)

  • 52 % « pro » : 85 % rédaction, 15 % scolaire/mails
  • 48 % « perso » : 50 % relations, 42 % bien-être, 8 % jeux ou créatif

Tonalités des échanges

  • 68 % neutres / utiles
  • 12 % amicaux
  • 11 % inutiles
  • 9 % tendus ou insultants

Yiaho, une IA made in France

Lancée en 2023, Yiaho est la première plateforme IA conversationnelle française accessible sans compte, pensée pour les francophones. Sa mission : rendre l’IA simple, gratuite et inclusive, face aux géants internationaux souvent complexes ou payants.

Un modèle alternatif et durable

Yiaho se démarque avec un modèle basé uniquement sur la publicité. Pas d’abonnement, pas de version premium. Les données sont hébergées en France, avec une politique de confidentialité stricte (RGPD, article 5).

Toutes les données analysées sont anonymisées, temporaires et traitées dans le strict respect du RGPD. Aucun contenu de conversation n’est stocké.

 

Actualités

