IA gratuite, sans compte et 100 % française : Yiaho révèle les tendances 2025 et attire 5 millions d’utilisateurs

Table des matières
- 1 Yiaho dévoile les tendances de l’usage de l’IA en France
- 2 Chiffres clés à retenir
- 3 Objectif de l’analyse
- 4 Méthodologie
- 5 Résultats de l’analyse
- 6 Yiaho, une IA made in France
- 7 Un modèle alternatif et durable
Yiaho dévoile les tendances de l’usage de l’IA en France
🤖 Tendances 2025 : l’IA conversationnelle en France décodée par Yiaho
Chiffres clés à retenir
- 1 utilisateur sur 5 parle à l’IA comme à un humain
- 1 sur 8 avec familiarité amicale, 1 sur 11 avec agacement ou insultes
- 55 % l’utilisent dans un cadre professionnel
- 20 % pour du coaching personnel
- 11 % des interactions sont inutiles ou sociales
Objectif de l’analyse
Depuis 2023, Yiaho propose plus de 70 agents IA spécialisés (coachs, avocats, IA ludiques…) accessibles sans compte. Forte de 5 millions d’utilisateurs actifs entre janvier et juin 2025, la plateforme documente les tendances de l’IA en France, avec une majorité d’utilisateurs francophones (99 %) résidant en France (95 %).
Méthodologie
Analyse « N1 » : usages des agents IA spécialisés
Période : Janvier – Juin 2025
Méthode : Analyse des pages dédiées aux 70 agents IA sur Yiaho (temps passé, volume de consultation). Données agrégées via Google Analytics et outils internes, sans collecte d’IPI.
Analyse « N2 » : sémantique automatisée
Période : Mars – Juin 2025
Méthode : Échantillon de 1 million d’interactions analysé via NLP (spaCy). Clustering sémantique, détection des tons et intentions. Données anonymisées, sans stockage brut.
Catégories d’interactions détectées
- Échanges inutiles : « merci », « ok », « cool »…
- Violence verbale : « ta gueule », « fdp », « tu mens »…
- Demandes de rédaction : « rédige », « écris », « reformule »…
- Échanges personnels : « mon copain », « ma femme », « je l’aime »…
- Tonalités amicales : « salut », « mdr », « bonne nuit », « t’as raison »…
|Usage
|Proportion
|Exemples
|💼 Professionnel
|55 %
|Reformulation, e-mails, soutien scolaire
|🎯 Coaching
|20 %
|Vie amoureuse, parentalité, nutrition
|🎨 Créatif
|15 %
|Histoires, dialogues, scénarios
|🧩 Jeux
|10 %
|Quiz, prénoms, simulateurs
Résultats de l’analyse
Analyse « N1 » (5M utilisateurs)
Usage pro : 55 %
- 25 % : reformulation / rédaction
- 10 % : réponse à un mail ou message
- 20 % : soutien scolaire
Usage perso ou ludique : 45 %
- 20 % : coaching
- 15 % : création de contenu
- 10 % : jeux IA
Analyse « N2 » (1M d’interactions)
- 52 % « pro » : 85 % rédaction, 15 % scolaire/mails
- 48 % « perso » : 50 % relations, 42 % bien-être, 8 % jeux ou créatif
Tonalités des échanges
- 68 % neutres / utiles
- 12 % amicaux
- 11 % inutiles
- 9 % tendus ou insultants
Yiaho, une IA made in France
Lancée en 2023, Yiaho est la première plateforme IA conversationnelle française accessible sans compte, pensée pour les francophones. Sa mission : rendre l’IA simple, gratuite et inclusive, face aux géants internationaux souvent complexes ou payants.
Un modèle alternatif et durable
Yiaho se démarque avec un modèle basé uniquement sur la publicité. Pas d’abonnement, pas de version premium. Les données sont hébergées en France, avec une politique de confidentialité stricte (RGPD, article 5).
