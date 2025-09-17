Yiaho dévoile les tendances de l’usage de l’IA en France

🤖 Tendances 2025 : l’IA conversationnelle en France décodée par Yiaho

📊 Plus d’un Français sur deux utilise l’IA dans un cadre professionnel, confirmant la montée en puissance des outils d’assistance intelligente au travail et à l’école.

🧠 Les agents IA spécialisés de Yiaho sont massivement adoptés pour du coaching personnel, de la création de contenu et des usages ludiques sans inscription.

💬 Une interaction sur cinq avec l’IA prend un ton humain, amical ou agressif, révélant l’essor d’une relation émotionnelle homme-machine.

🔒 Yiaho se distingue par une gestion éthique des données, avec hébergement 100 % français et conformité RGPD stricte, sans collecte d’identifiants personnels.

🚀 En proposant une plateforme IA gratuite et sans compte, Yiaho affirme un modèle alternatif face aux géants du numérique, centré sur l’accessibilité et l’inclusivité.