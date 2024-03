En dehors de la conduite d’un véhicule électrique rechargeable Mitsubishi et de posséder un smartphone, aucune dépense supplémentaire en équipement n’est nécessaire pour recharger chez soi à moindre coût. Pour comprendre cette approche, regardons comment le constructeur a montré un effort constant au cours des dernières années pour développer ses modèles hybrides rechargeables tels que l’Outlander PHEV.

Une approche intéressante dans le monde de l’électrique

Depuis plusieurs années, Mitsubishi Motors qualifie étonnamment ses hybrides plug-in d’véhicules électriques, tant en interne que dans de nombreuses communications et présentations à la presse. Ceci rend encore plus intéressant le travail actuel du constructeur japonais, qui pourrait potentiellement mener d’autres groupes automobiles à suivre son exemple. Il suffit d’utiliser un smartphone pour indiquer l’heure approximative à laquelle le véhicule devra quitter le domicile avec une batterie entièrement chargée. La charge pourrait alors coûter seulement 12,96 centimes par kilowattheure au lieu de 75,62 centimes dans la situation la plus extrême.

Le système de Mitsubishi : une preuve de concept

Pour l’instant, le système de Mitsubishi Motors en est à l’étape de preuve de concept pour le Japon. Tout d’abord, le fournisseur d’énergie MC Retail Energy et l’entreprise de solutions logicielles Kaluza sont impliqués dans des solutions énergétiques innovantes, comme le chargement intelligent de véhicules électriques.

Principe et fonctionnement du service

Avec leur démonstrateur, les partenaires visent à vérifier la viabilité commerciale de ce qui serait le premier service de recharge intelligente au Japon exploitant les technologies connectées pour véhicules électriques.

En tenant compte également des tarifs les plus bas des fournisseurs d’électricité, les partenaires transmettent leurs directives à Mitsubishi via des services cloud.

Si correctement connecté au chargeur domestique, la charge peut être effectuée sous ces conditions.

Nécessite un abonnement spécialement développé pour ce programme par les fournisseurs d’électricité.

Cette architecture simple élimine l’ajout de matériel supplémentaire ou même d’un chargeur domestique intelligent.

L’idée est de minimiser les coûts autant que possible afin de créer un environnement de recharge plus attractif. “Alors que l’adoption des véhicules électriques augmente, la recharge intelligente jouera un rôle essentiel dans la gestion de la charge réseau et la simplification de l’expérience client”, déclare Scott Neuman, PDG de Kaluza.

MC Retail Energy : un pionnier au sein du marché japonais

Au Japon, MC Retail Energy apparaît comme un pionnier dans la tarification dynamique pour la recharge des véhicules électriques, suite à un programme lancé par le Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie. Un des projets entrepris vise à obtenir une recharge domestique nocturne gratuite.

Comparaison avec d’autres systèmes de recharge intelligente

En se référant aux commentaires d’un article sur ce sujet, on peut comparer le système Mitsubishi à ceux utilisés sur les Zoe, Twingo ou Megane électriques. De plus, il est également possible, comme suggéré, de simplement utiliser un contacteur HC 25A d’un chauffe-eau pour activer la prise au bon moment. Ainsi, aucune dépense supplémentaire n’est nécessaire, pas même un chargeur spécifique.

L’intelligence : clé du succès de ce type de recharge

Ce qui rend unique le système de Mitsubishi, c’est l’intelligence dont font preuve les partenaires entre l’automobile, le fournisseur d’électricité et l’opérateur. Il est essentiel que cette intelligence soit rapidement développée parmi les constructeurs automobiles et les entreprises énergétiques, afin de rendre la recharge encore plus accessible et économique pour les consommateurs.