Pourquoi utiliser un outil collaboratif pour vos projets ?

Banggood Mini outil rotatif sans fil Kit rotatif à 3 vitesses LED Charge USB légère pour petits projets légers comme polissage po

Caractéristiques:3 vitesses puissantes : loutil rotatif sans fil peut réaliser un réglage à 3 vitesses (8500-15000-21000 tr/min), peut satisfaire différents scénarios. Mini kit doutils rotatifs également avec une pince de 3,2 mm, fonctionne avec la plupart des accessoires, veuillez noter. Ces outils rotatifs électriques conviennent aux travaux légers, pas aux travaux lourds.Protection contre les surcharges : loutil rotatif sans fil avec des trous de ventilation dispersés, il aide à dissiper la chaleur en continu, prolonge la durée de vie du produit. le système de protection contre les surcharges de loutil rotatif arrête le moteur lorsquune situation inattendue se produit, cela rend le travail plus sûr et plus fiable.Corps compact et lumière LED : mini meuleuse avec un design léger LED, réduit les ombres de rétroéclairage, le mini outil rotatif avec cuir souple TRP, antidérapant et facile à utiliser. Corps compact dans une main à utiliser, léger et facile à transporter, peut être utilisé à tout moment, nimporte où. Avoir également un indicateur de vitesse, une vitesse correspond à un indicateur, et les trois voyants sont allumés est la vitesse maximale. Après avoir éteint le produit, toutes les lumières sont éteintes.Batterie rechargeable : le mini outil rotatif sans fil est livré avec un câble de charge USB, il peut fonctionner 30 à 60 minutes après 3 heures de charge complète. Protection contre les surcharges intégrée à loutil rotatif sans fil, une fois la charge terminée, l