Les méthodes sophistiquées des hackers pour voler les cryptomonnaies

Récemment, un hacker a envoyé des emails de phishing en utilisant les véritables adresses email de certaines entreprises du secteur des crypto-monnaies. Ces messages de phishing imitent l’identité et l’adresse email desdites compagnies, trompant ainsi leurs destinataires en leur faisant croire qu’ils proviennent réellement de ces entreprises.

En janvier 2024, l’analyste ZachXBT fut parmi les premiers à alerter sur cette opération de phishing dangereuse. Plus de 600 000 dollars en cryptomonnaies ont été soutirés par le pirate informatique à la suite de cette campagne.

Ce que vous devez retenir :

Les hackers utilisent des méthodes sophistiquées, comme le phishing par email avec de fausses adresses d’entreprises de cryptomonnaies, pour voler des fonds en cryptomonnaies, causant des pertes considérables.

Une récente attaque de phishing a exploité une faille dans Mailer Lite, permettant au pirate d’accéder aux portefeuilles numériques des victimes et de vider leurs comptes.

Le phishing par SMS (smishing) est en augmentation, car il permet aux cybercriminels de voler des données sensibles en utilisant des messages texte crédibles.

Pour se protéger contre le phishing, il est essentiel de vérifier la source des messages, de prêter attention aux liens, de maintenir ses systèmes à jour, de ne pas partager d’informations personnelles, et de prendre le temps de réfléchir avant d’agir face aux urgences.

Les chercheurs de Blockaid ont ensuite découvert que cette attaque exploitait une faille dans la plateforme d’envoi d’email Mailer Lite. Les liens contenus dans ces emails frauduleux, qui semblaient légitimes aux yeux des victimes, permettaient au pirate de se connecter avec les portefeuilles numériques de ces dernières et de vider leurs comptes en cryptomonnaies. Heureusement, Blockaid est parvenu à protéger des millions d’utilisateurs et a sauvé 2,7 millions de dollars de ce fléau.

Phishing par SMS : une menace grandissante à ne pas sous-estimer

Parmi les pratiques malveillantes déployées par les cybercriminels, le phishing par SMS a connu une augmentation importante depuis 2020. Ce type d’attaque consiste en l’envoi d’un message texte qui pousse généralement la victime à partager des informations personnelles, des coordonnées bancaires ou des identifiants de connexion. Les cybercriminels peuvent ainsi infecter le téléphone mobile du destinataire et voler ses données sensibles.

Le smishing présente plusieurs avantages pour les pirates informatiques : il leur permet d’utiliser un langage moins formel et avec moins de risques d’erreurs orthographiques, rendant leurs messages plus crédibles. En outre, le manque de méfiance des utilisateurs face à cette menace relativement récente et la difficulté d’identifier le véritable expéditeur d’un message SMS renforcent l’efficacité de ces attaques.

Quelques conseils pour se protéger contre le phishing

Vérifiez toujours la source : ne faites confiance qu’aux sources que vous connaissez et dont vous êtes certain de l’authenticité.

ne faites confiance qu’aux sources que vous connaissez et dont vous êtes certain de l’authenticité. Faites attention aux liens : vérifiez chaque lien dans un email ou un SMS avant de cliquer dessus et assurez-vous qu’il pointe vers un site fiable.

vérifiez chaque lien dans un email ou un SMS avant de cliquer dessus et assurez-vous qu’il pointe vers un site fiable. Mettez à jour votre système : gardez votre ordinateur et votre téléphone à jour avec les dernières mises à jour de sécurité et installez un bon antivirus.

gardez votre ordinateur et votre téléphone à jour avec les dernières mises à jour de sécurité et installez un bon antivirus. Ne partagez pas vos informations : ne donnez jamais vos identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires ou autres informations personnelles à quelqu’un qui vous les demande par email ou SMS.

ne donnez jamais vos identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires ou autres informations personnelles à quelqu’un qui vous les demande par email ou SMS. Réfléchissez avant d’agir : prenez le temps de réfléchir à la situation et ne vous précipitez pas dans vos décisions sous l’effet de l’urgence ou de la panique.

Soyez vigilant en toutes circonstances

Les cybercriminels utilisent de plus en plus des méthodes sophistiquées pour voler des informations sensibles et des fonds, notamment dans le secteur des cryptomonnaies. Pour bien vous protéger contre les attaques de phishing et éviter de devenir leur prochaine victime, il est important de rester vigilant et informé des dernières menaces en circulation. N’hésitez pas à partager ces conseils avec votre entourage afin de contribuer à la protection du plus grand nombre face aux dangers du phishing.