La nouvelle version urbaine de la trottinette électrique e-trax air d’Easy-Watts

L’entreprise bretonne Easy-Watts vient de dévoiler sa nouvelle création :

l’e-trax air, une trottinette électrique équivalente à un scooter 125 cc avec batterie amovible, parfaite pour les trajets en ville.

Dans cet article, nous aborderons les caractéristiques techniques et les performances de ce nouveau modèle d’Easy-Watts ainsi que quelques informations sur la société.

Caractéristiques techniques et performance de l’e-trax air

L’e-trax air d’Easy-Watts est un deux-roues électrique destiné à faciliter la mobilité en milieu urbain grâce à ses spécifications innovantes :

Vitesse maximale : 95 km/h

95 km/h Rétroviseur : Oui

Sécurité antivol : Guidon verrouillable, alarme

Type de moteur : Sans balais, situé dans le moyeu de la roue arrière

Puissance du moteur : 5 000 watts

Couple : 63 nm à 1 060 tr/min

Type de batterie : Lithium NMC amovible

Capacité de la batterie : 72 volts – 56 Ah – 4 kWh

Autonomie : 70-100 km

Temps de charge : 9 heures

Poids de la batterie : 22 kg

Poids de la trottinette sans batterie : 105 kg

Capacité de charge maximale : 306 kg

Type de suspension : Télescopique à l’avant et avec deux amortisseurs combinés et bras oscillant à l’arrière

Freins : Freins à disque hydrauliques, récupération d’énergie lors du freinage

Pneus : Pneus routiers de 13 pouces

Béquille : Centrale et latérale

Top case (optionnel)

Pare-brise : Oui

Quelques mots sur Easy-Watts

Easy-Watts est une entreprise basée en Bretagne qui se spécialise dans la conception et la fabrication de scooters électriques. Elle a été fondée en 2019 avec pour objectif de proposer des solutions innovantes et écologiques pour faciliter le transport en milieu urbain.

L’e-trax air n’est pas le premier modèle de scooter électrique lancé par la marque : elle avait déjà dévoilé les e-Stock et e-Presto en 2019. Ces deux modèles ont d’ailleurs bénéficié d’une baisse de prix et d’une nouvelle batterie plus légère et pratique avec une capacité de 3,12 kWh, permettant ainsi une autonomie de 100 km tout en restant compétitifs face à la concurrence.

Réductions de prix et nouvelles batteries sur les modèles e-Stock et e-Presto

Les deux scooters électriques e-Stock et e-Presto ont subi une baisse de prix grâce à l’intégration d’une nouvelle batterie CATL, passant ainsi de 2 449 € à 1 990 € avec la prime déduite. Outre leur autonomie légendaire de 100 km, ces modèles sont désormais plus pratiques grâce à la réduction du poids et des dimensions de la batterie amovible, qui ne pèse désormais que 14,2 kg au lieu de 22 kg.

Cette diminution des dimensions a également permis de libérer de l’espace sous la selle pour accueillir un casque jet. Il suffit d’un BSR ou de l’un des deux permis AM ou B pour pouvoir conduire ces scooters électriques dont la vitesse maximale est limitée électroniquement à 45 km/h conformément à la réglementation française et européenne.

E-Stock Air et e-Presto Air : des styles différents pour tous les goûts

Tout en étant disponibles en noir, blanc, rouge et gris, l’e-Presto Air peut être équipé d’un top case à l’arrière tandis que l’e-Stock Air se distingue par son look sportif. Les professionnels peuvent bénéficier d’une aide à l’achat de 627 € en Île-de-France pour ces deux modèles de scooters électriques.

L’e-trax air d’Easy-Watts est une trottinette électrique innovante et performante, idéale pour les déplacements urbains. La réduction de prix et l’ajout d’une nouvelle batterie sur les modèles e-Stock et e-Presto montrent également que la marque bretonne est à l’écoute de ses clients et cherche constamment à améliorer ses produits tout en restant compétitive.

Si vous êtes intéressés par un scooter électrique pratique et écologique, n’hésitez pas à consulter le site officiel d’Easy-Watts pour plus d’informations sur leurs différents modèles et offres promotionnelles.