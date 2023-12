Satellite Orange : un duel au sommet avec starlink. une alternative française pour l’internet par satellite

Satellite Orange : une alternative française à Starlink pour l’internet par satellite

L’internet par satellite attire de plus en plus l’attention des opérateurs télécoms du monde entier, notamment face au déploiement progressif de Starlink, le projet d’Elon Musk. En France, Orange n’est pas en reste avec son offre Satellite Orange. Découvrons ensemble ce que cette alternative propose et comment elle se positionne face à Starlink.

Qu’est-ce que l’offre Satellite Orange ?

Officiellement annoncée en novembre 2023, l’offre Satellite Orange vise à proposer aux abonnés français une connexion Internet par satellite, dans les territoires non desservis ou limités à l’ADSL. L’opérateur historique entend ainsi entrer directement en concurrence avec Starlink.

Le forfait est présenté dans une section distincte des offres Fibre et ADSL d’Orange. On peut également y retrouver des offres Internet 4G et 5G Home, qui possèdent un positionnement stratégique et tarifaire plutôt similaire.

Sur un an, le coût total de l’offre Satellite Orange s’élève à 745 euros. Un montant légèrement supérieur à celui de Starlink, qui propose une offre à 623 euros par an (40 euros mensuels, plus 10 euros de location d’antenne et 23 euros de frais d’expédition et de maintenance).

Prestations et garanties : que comprend l’offre Orange ?

Contrairement à une offre Livebox classique, Satellite Orange ne fournit pas de Livebox, mais seulement un routeur dédié Nordnet et l’accès à la téléphonie fixe.

Les performances annoncées sont les suivantes :

Jusqu’à 200 Mbps en téléchargement

15 Mbps en envoi

Ces données étant récentes, il est encore nécessaire d’attendre davantage de retours pour vérifier si les promesses sont tenues.

Comparaison technologique avec Starlink

Il est intéressant de comparer l’offre Satellite Orange à celle de Starlink sur le plan technologique. En effet, les deux projets utilisent des approches satellites différentes :

– L’offre d’Elon Musk repose sur une constellation de satellites en orbite basse, permettant une latence réduite et une connectivité plus rapide.

– Satellite Orange, quant à lui, se base sur le satellite Eutelsat Konnect VHTS lancé en septembre 2022, un satellite géostationnaire classique situé à une altitude supérieure.

Ainsi, les vitesses promises par Starlink sont supérieures :

200 à 250 Mbps en téléchargement

30 à 40 Mbps en envoi

Mais la différence majeure entre les deux offres concerne surtout la latence perçue :

Starlink promet un ping de 40 à 60 ms , ce qui permet notamment de jouer en ligne ou de réaliser des visio-conférences sans problème.

, ce qui permet notamment de jouer en ligne ou de réaliser des visio-conférences sans problème. Avec Orange, la latence est nettement plus élevée, rendant ces usages limités. L’opérateur ne communique pas de données précises à ce sujet.

En conclusion : quelles perspectives pour Satellite Orange ?

Si l’on compare les offres d’Internet par satellite en France, il apparaît que Starlink se présente actuellement comme une solution plus performante et intéressante financièrement qu’Orange.

Toutefois, certains points devront être pris en compte avant de choisir :

La préférence pour un opérateur français plutôt qu’étranger

Le fait qu’Orange s’appuie sur une offre existante de Nordnet, qui a déjà quelques années d’expérience sur le marché du satellite

Les éventuelles améliorations technologiques que pourrait apporter Orange dans les prochains mois ou années

Il sera donc intéressant de suivre l’évolution des offres Internet par satellite, tant au niveau technologique que tarifaire, afin de déterminer quelle solution convient le mieux aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.