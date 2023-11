Cette fonctionnalité Copilot sur Windows 10 va te bluffer ! doublez votre productivité

HAYEAR Caméra de microscope électronique numérique industriel HD 1080P 60FPS 2K 48MP magnificateur pour réparation de PCB de té

Fonctionnalité: 1. Le PC prend en charge plusieurs systèmes, prend en charge le système Windows XP/7/8/10.2. Cette caméra de microscope industrielle de 48MP convient à l'industrie de la réparation.3. Adopte un boîtier en métal de haute qualité, solide, durable et longue durée de vie.4. Haute résolution et double sortie, ce qui le rend plus pratique à utiliser. Spécifications de l'appareil photo: Type d'article: Caméra de microscope Module: 1135Capteur: 48MP CMOSFormat optique: 1/2,3 poucesTaille de pixel: 1,335μmx1,335μmInterface : HDMI (Type A). USB (Type B). Petite carte mémoireRésolution d'image HDMI: 48MPRésolution vidéo: 2.7K à 30FPS 1080p à 60FPSRésolution HDMI: 1920 x 1080p 60FPSÉchelle HDMI : Prise en charge des écrans 4: 3, 16: 9, 16: 10USB2.0 (sans pilote): 1920 x 1080 à 30FPS 1280 x 720 à 30FPS 640 x 510 à 30FPSPetite carte mémoire : jusqu'à 128 Go (non inclus)AWB: correction automatique/manuel du colorimètre AWBRéglage des valeurs R.G.B indépendantesExposition : Automatique/manuel. La valeur AE peut être définieLigne traverse : 8 lignes, la couleur, la largeur et la position peuvent être définiesLigne d'échelle: 2 lignes.Ligne en pointillé: 2 lignes, couleur, largeur, position peuvent être définiesNetteté Contraste Couleur Gain: SupportFilm monochromatique négatif: SupportMiroir : Miroir horizontal et verticalLanguage: English/Simplified Chinese/French/Spanish/Japanese/GermanAnd other languages.Zoom numérique : SupportTélécommande infrarouge : SupportTension d'en