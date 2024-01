Silumen Ampoule LED Connectée Wifi E27 11W G95 RGBW - Pack de 10 - Silumen

Ampoule LED Connectée Wifi E27 11W G95 RGBWMulticolore Dimmable Commande vocale Application Tuya SmartInstallation facile et rapide1. Télécharger l'application Tuya Smart2. Visser l'ampoule3. Suivre les étapes sur l'applicationCréez l'ambiance lumineuse que vous désirezOptez pour un éclairage polyvalent, à changer selon l'ambiance que vous voulez installer chez vous. Grâce à son système RGBW, vous pouvez choisir parmi une multitude de lumières colorées, ou un éclairage blanc.Elle est dotée de pré configurations pour vous permettre de choisir la lumière idéale pour plusieurs types de pièces et occasions (cinéma, dîner, gaming).Une luminosité réglableCette ampoule connectée a une fonctionnalité dimmable, permettant de régler L'intensité de son éclairage selon son utilisation.Vous pouvez facilement passer d'un éclairage doux pour une lecture du soir à une luminosité maximale de 1060 lumens pour un bon éclairage principal. Choisissez les tons de votre lumière blancheOptez pour une lumière blanche chaude (2300k-3500k) pour un éclairage chaleureux et confortable dans vos pièces à vivre.Basculez vers la lumière blanche froide (6000K-8000K) pour créer une ambiance plus stimulante dans votre cuisine.Un contrôle pratique de votre éclairageGrâce à l'application gratuite Tuya Smart, vous pouvez contrôler votre éclairage à distance, depuis votre smartphone qui vous servira de télécommande.Elle regroupe toutes les fonctionnalités nécessaires pour personnaliser votre éclairage et vous permet un contrôle groupé de plusieurs ampoules. l'ampoule prend en charge la connexion Wi-Fi d'une fréquence de 2,4 GHz. Programmez et synchronisez votre éclairageChoisissez à quel moment l'ampoule s'allume le matin et changez l'heure à laquelle elle s'éteint, lorsque vous quittez la maison.Plusieurs modes (dont les modes musique, lever et sommeil) sont disponibles et vous pouvez facilement les programmer et les activer depuis votre smartphone. Utilisez la minuterie pour définir un délai de fonctionnement après lequel votre lumière s'éteint automatiquement.Utilisez également des commandes vocalesCette ampoule peut être contrôlée avec les assistants virtuels Alexa et Google Assistant. Cette fonctionnalité vous offre la possibilité de changer la couleur, d'allumer ou d'éteindre votre ampoule LED au son de votre voix. Certifié CEEcosystème Tuya SmartCulot Standard E27