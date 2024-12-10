Data et IA : la double compétence au cœur de l’enseignement de La Capsule

4.9/5 - (86 votes)

En 2016, La Capsule ouvrait ses portes avec une ambition claire : rendre ses élèves opérationnels dans les métiers du numérique en dix semaines. Depuis, ce bootcamp intensif s’est imposé comme une référence en France et en Europe, avec neuf campus répartis sur le continent.

Ce que vous devez retenir sur la formation de data analyst :

📈 La Capsule forme des data analysts en dix semaines, intégrant IA et machine learning pour anticiper les besoins croissants des entreprises en automatisation et innovation.

🛠️ Une pédagogie axée sur des projets concrets garantit l’employabilité, avec un taux de retour à l’emploi de 94 % et une note de satisfaction de 4,9/5.

🤖 En combinant analyse de données et IA, la formation développe une double compétence stratégique, transformant les élèves en conseillers capables de relier données et objectifs business.

🌍 Avec 9 campus en Europe, La Capsule répond aux défis du marché en proposant une approche pratique et tournée vers les métiers numériques de demain.

Le secret de son succès ? Une approche pragmatique qui mise sur la pratique, un rythme soutenu, et un accompagnement ciblé pour garantir l’employabilité de ses apprenants. Aujourd’hui, La Capsule élargit son champ d’action avec une formation data analyste enrichie d’un module en intelligence artificielle, un pari qui répond aux enjeux du marché.

Une formation tournée vers l’avenir

Le métier de data analyst est en pleine expansion, porté par la croissance des données dans tous les secteurs. Analyser, visualiser et interpréter ces données sont devenus des compétences essentielles pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées. Pourtant, La Capsule va plus loin en intégrant un volet IA et machine learning à son programme, une spécificité qui, selon Marlène Antoinat, CEO de La Capsule, « anticipe les besoins des entreprises, où la capacité d’automatiser l’analyse des données devient incontournable ». Ce choix n’est pas anodin. Alors que la plupart des formations se concentrent uniquement sur les bases de l’analyse de données, La Capsule initie également ses élèves aux techniques permettant de concevoir des modèles prédictifs. Une manière de les différencier sur un marché de l’emploi concurrentiel. « Nous voulons donner à nos élèves des outils qui leur permettent de comprendre non seulement le présent à travers les données, mais aussi d’anticiper l’avenir grâce à des algorithmes simples et accessibles », explique Noël, CTO de La Capsule.

Une pédagogie axée sur la pratique

Le programme de dix semaines repose sur des projets concrets. Dès les premiers jours, les élèves se frottent à des problématiques inspirées de cas réels d’entreprises. Visualiser des données, construire des tableaux de bord, ou encore prédire des ventes grâce à des modèles d’apprentissage automatique, chaque exercice est pensé pour être immédiatement applicable en milieu professionnel. « L’objectif est que nos élèves puissent arriver en entreprise et être directement opérationnels », précise Marlène Antoinat. Cette pédagogie semble porter ses fruits. La Capsule affiche un taux de retour à l’emploi impressionnant de 94 %, et une note de satisfaction de 4,9 sur 5 sur Course Report, un site indépendant qui évalue les formations tech. Des chiffres qui témoignent de l’efficacité de la méthode.

Former des analystes… et des stratèges

Mais l’ambition de La Capsule ne se limite pas à l’acquisition de compétences techniques.

En intégrant l’IA et le machine learning, la formation incite les élèves à adopter une posture stratégique. « Aujourd’hui, les entreprises recherchent des talents capables de relier les données aux objectifs business.

La maîtrise de l’IA permet de passer d’un rôle d’exécutant à celui de véritable conseiller », ajoute Noël.

Une double compétence prisée par les entreprises

Selon une enquête menée par Kantar, 74 % des cadres dirigeants déclarent avoir des difficultés à évaluer les besoins en compétences liées aux données, et 51 % estiment que les formations de l’enseignement supérieur ne sont pas suffisantes pour répondre à ces besoins.

Ces chiffres illustrent l’importance croissante de la combinaison des compétences en analyse de données et en IA pour s’adapter à un marché en pleine mutation et aux exigences des entreprises, toujours plus tournées vers l’innovation et l’automatisation.

