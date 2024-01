Open Source pour la gestion des tâches et projets avec Plane

Aujourd’hui, il existe de nombreux outils pour vous aider à organiser et gérer vos tâches, projets et autres roadmaps. Néanmoins, si vous êtes à la recherche d’une solution d’hébergement en libre service et open source qui vous permettra de personnaliser votre expérience, ne cherchez pas plus loin !

Découvrez Plane, un projet innovant encore en développement mais déjà suffisamment intéressant pour que vous ayez envie de l’utiliser.

Interface intuitive et fonctionnalités avancées

L’interface de Plane est agréable et facile à utiliser, offrant une vue claire de tous vos projets en cours. Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux tâches, créer des workflows personnalisés et même importer des tâches directement depuis d’autres outils comme Github ou Jira.

De plus, Plane s’intègre parfaitement avec ces derniers, permettant ainsi de garder vos problèmes et votre code synchronisés entre les différentes plateformes.

Réception de notifications dans Slack, Discord et autres outils via API

Utilisation de cycles pour planifier et organiser vos sprints

Division de projets en plusieurs modules pour faciliter le suivi

Création de filtres personnalisés pour trier l’information selon vos besoins

Possibilité de documenter vos projets au fur et à mesure de leur évolution

Une expérience de recherche simplifiée grâce à Command K

L’une des fonctionnalités les plus appréciées de Plane est la présence de Command K, une interface rapide et similaire au Spotlight d’Apple qui vous permet de chercher facilement des tâches et créer de nouvelles actions. Que vous ayez besoin de retrouver rapidement une tâche en cours ou simplement de noter une idée, Command K facilite grandement votre travail au quotidien.

Comment utiliser Command K ?

Il vous suffit simplement de presser la touche “K” sur votre clavier lorsque vous êtes dans l’interface de Plane pour faire apparaître la barre de recherche. Tapez ensuite vos mots-clés, et Plane se charge de trouver toutes les implications correspondantes. Vous pouvez également créer de nouvelles actions sur-le-champ sans avoir à naviguer dans les menus déroulants.

Rejoignez la communauté Plane et participez à son développement

Comme mentionné précédemment, Plane est un projet open source encore en développement. Cela signifie que vous avez l’opportunité non seulement de l’utiliser gratuitement, mais aussi de contribuer à son amélioration en rejoignant la communauté des développeurs bénévoles. En tant qu’utilisateur, vous pouvez également partager vos retours d’expérience et suggestions pour aider à optimiser l’outil selon vos besoins spécifiques.

Pourquoi choisir un outil open source ?

Opter pour un outil open source tel que Plane offre plusieurs avantages :

Personnalisation : vous avez la possibilité de modifier le code source pour adapter l’outil à vos besoins spécifiques.

vous avez la possibilité de modifier le code source pour adapter l’outil à vos besoins spécifiques. Contrôle des données : en hébergeant vous-même l’outil, vous maîtrisez totalement l’accès à vos données et évitez les problèmes de confidentialité associés aux services tiers.

en hébergeant vous-même l’outil, vous maîtrisez totalement l’accès à vos données et évitez les problèmes de confidentialité associés aux services tiers. Coût : Plane est entièrement gratuit, ce qui est un atout considérable si vous ne souhaitez pas investir dans un logiciel propriétaire.

Si vous êtes à la recherche d’un outil de gestion de tâches et de projets flexible, qui s’intègre parfaitement avec d’autres plateformes telles que Github ou Jira, et qui offre une expérience utilisateur agréable grâce à des fonctionnalités avancées telles que Command K, alors n’hésitez plus et donnez une chance à Plane ! En tant que projet libre et open source, c’est également une bonne opportunité de rejoindre une communauté dynamique et participer au développement d’une solution qui répond vraiment à vos besoins.