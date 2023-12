Samsung Galaxy S23 Ultra contre Google Pixel 8 Pro : le sommet d’Android s’affronte

Le marché des smartphones haut de gamme continue de croître, et deux géants du secteur se font concurrence directement cette année : la Samsung Galaxy S23 Ultra et la Google Pixel 8 Pro.

Samsung Galaxy S23 Ultra Versus Google Pixel 8 Pro

Examinons en détail les caractéristiques clés, la performance et les fonctionnalités offertes par ces deux combinés puissants et essayons de déterminer quel téléphone est le meilleur choix pour vos besoins.

Design et écran : un affichage remarquable

Chacun des deux smartphones offre une qualité de construction et une finition inégalée avec aluminium, verre, certification IP68 et protection Gorilla Glass Victus 2 sur les deux faces de l’appareil. Le Galaxy S23 Ultra et le Pixel 8 Pro se disputent également la qualité de l’écran.

Taux de rafraîchissement : les deux écrans ont un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz.

les deux écrans ont un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. Luminosité de l’écran : bien que tous deux possèdent un affichage lumineux, le Pixel 8 Pro a un léger avantage avec 1382 cd/m² contre 1133 cd/m² pour le S23 Ultra.

bien que tous deux possèdent un affichage lumineux, le Pixel 8 Pro a un léger avantage avec 1382 cd/m² contre 1133 cd/m² pour le S23 Ultra. Precission des couleurs : Ici, le Pixel 8 Pro gagne encore avec un score de 3,83 contre 6.07 pour le S23 Ultra.

De plus, là où le S23 Ultra présente un écran légèrement incurvé, le Pixel 8 Pro possède un écran plat. Cela peut être un élément décisif pour certains utilisateurs.

Performances : une classe à part

Samsung a décidé de miser sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour tous ses S23 Ultra tandis que la Google Pixel 8 Pro est équipée du processeur Tensor G3 développé par Google.

Les deux appareils présentent des résultats différentes lorsqu’il s’agit de benchmarks, avec un avantage clair pour le Galaxy S23 Ultra. Toutefois, il est intéressant de noter que le Pixel 8 Pro maintient mieux sa stabilité thermique et ses performances en cas de charge lourde.

AnTuTu Benchmark : comparaison entre le Samsung Galaxy S23 Ultra et le Google Pixel 8 Pro

Samsung Galaxy S23 Ultra : 1241502 pts (Score total), 270497 pts (CPU), 549700 pts (GPU), 244266 pts (MEM)

Google Pixel 8 Pro : 867376 pts (Score total), 244504 pts (CPU), 344306 pts (GPU), 124181 pts (MEM)

Geekbench : comparaison entre le Samsung Galaxy S23 Ultra et le Google Pixel 8 Pro

Samsung Galaxy S23 Ultra : 1555 pts (Single-Core Score), 5112 pts (Multi-Core Score)

Google Pixel 8 Pro : 1286 pts (Single-Core Score), 3654 pts (Multi-Core Score)

Caméra : deux approches différentes

Les deux géants de la technologie ont choisi des configurations matérielles complètement différentes pour leurs appareils photo. Le Samsung Galaxy S23 Ultra se distingue avec un capteur principal impressionnant de 200 MP, tandis que le Google Pixel 8 Pro opte pour un capteur de 50 MP mais possède également une excellente réputation en matière de traitement logiciel des images.

Samsung Galaxy S23 Ultra : 200MP (capteur principal), 10MP (second capteur), 10MP (troisième capteur)

Google Pixel 8 Pro : 50MP (capteur principal), 48MP (second capteur), 48MP (troisième capteur)

Oubliez l’idée reçue qui consiste à dire qu’un nombre élevé de mégapixels signifie automatiquement une meilleure qualité d’image. En réalité, le traitement logiciel et la qualité du capteur sont bien plus importants. Impossible de les départager sur ce point puisque cela dépendra essentiellement des besoins spécifiques de chaque utilisateur en matière de photographie et de vidéo.

Batterie et autonomie :

.

La capacité de la batterie est très proche entre ces deux smartphones :

Samsung Galaxy S23 Ultra : 5000 mAh

Google Pixel 8 Pro : 5050 mAh

Les deux appareils offrent également la possibilité de charge sans fil.

Conclusion :

Ils se sont affrontés sur tous les fronts, mais en fin de compte, le choix entre le Samsung Galaxy S23 Ultra et le Google Pixel 8 Pro dépendra des besoins spécifiques de chaque utilisateur. Les amateurs de photographie choisiront peut être le Pixel 8 Pro pour son traitement d’image tandis que les amateurs de jeux choisiront probablement le S23 Ultra pour ses performances pures. Quoi qu’il en soit, il est clair que ces deux smartphones représentent certainement le meilleur de ce qu’offre la technologie Android à l’heure actuelle.