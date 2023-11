Sécurisez votre entreprise avec le cloud professionnel Français de LWS

Dans un monde où la technologie évolue à grande vitesse, sécuriser les données d’entreprise est primordial.

LWS, un acteur majeur français dans le domaine de l’hébergement web et des solutions cloud, propose un Cloud Professionnel sécurisé et 100% français, offrant une panoplie de services adaptés aux besoins modernes des entreprises.

Un Cloud Professionnel Sécurisé et Conforme avec LWS

LWS se distingue par son engagement à fournir une solution de Cloud Professionnel hautement sécurisée et conforme au RGPD. Ce service inclut des fonctionnalités telles que la suite bureautique en ligne OnlyOffice, le stockage synchronisé, un agenda, un Webmail professionnel, ainsi que des options de visioconférence et de chat.

a possibilité de personnaliser la marque blanche et l’offre sans engagement clés en mains, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, rend ce service particulièrement attractif pour les entreprises.

L’offre Cloud Drive Pro de LWS se décline en plusieurs options, allant de 5 To à 50 To de stockage, à partir de 79,00€ HT par mois, une solution idéale pour les professionnels de l’architecture, de l’immobilier, de la médecine, de la comptabilité, du BTP, de la communication, du commerce, des RH, du transport, et bien d’autres secteurs.

Productivité et Collaboration Facilitées avec LWS Cloud Pro

Le Cloud professionnel de LWS ne se limite pas à un simple stockage. Il est conçu pour booster la productivité et faciliter le partage de documents et de fichiers. La synchronisation en temps réel sur PC, MAC, et tous les appareils mobiles améliore l’efficacité professionnelle. Cette plateforme, basée sur Nextcloud et intégrant la suite bureautique Onlyoffice, transforme la manière de travailler des professionnels.

OnlyOffice, la suite bureautique complète intégrée, est un atout majeur de LWS Cloud Pro. Elle permet de créer, modifier, coéditer, partager, et commenter des documents en temps réel, assurant une collaboration efficace et sécurisée, même hors ligne.

Expérience Collaborative Optimisée avec LWS

LWS offre une expérience de travail collaborative complète avec des fonctionnalités comme la visioconférence, le chat interne, et un Webmail Pro. Ces outils facilitent la communication et le travail d’équipe, rendant les échanges plus dynamiques et efficaces. La solution tout-en-un de LWS centralise ces outils pour simplifier le quotidien professionnel.

En conclusion, le Cloud Professionnel de LWS est une solution complète et flexible, conçue pour répondre aux défis de la sécurité, de la productivité, et de la collaboration en entreprise. Avec des options adaptées à divers secteurs professionnels et une interface conviviale, LWS se positionne comme un partenaire incontournable pour les entreprises souhaitant optimiser leur gestion de données et de communication. ????????

Pour découvrir davantage sur cette solution et planifier une démonstration avec un expert LWS, cliquez ici.

Support Expert Dédié pour Votre Cloud Professionnel avec LWS

Un aspect crucial des services Cloud Professionnel proposés par LWS est leur support expert dédié. La réactivité et l’efficacité du support technique sont essentielles pour toute entreprise qui dépend d’une infrastructure cloud. LWS excelle dans ce domaine en offrant une réponse rapide et fiable.

Réponse Rapide : LWS se distingue par la rapidité de son support. Avec une promesse de réponse en moins de 20 minutes, leur équipe d’experts Nextcloud en France est disponible 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos demandes et questions. Cette rapidité d’intervention est cruciale pour résoudre rapidement les problèmes et minimiser l’impact sur les opérations commerciales.

Surveillance Continue : Les serveurs de LWS bénéficient d’une surveillance continue, garantissant ainsi la sécurité et la performance optimale de votre Cloud Professionnel à tout moment. Cette surveillance proactive est un gage de fiabilité, assurant que les infrastructures cloud fonctionnent sans interruption et avec des performances optimales.

Canaux de Support Variés : LWS comprend l’importance de la flexibilité en matière de support client. C’est pourquoi ils offrent plusieurs canaux de support pour s’adapter aux préférences et besoins de chaque client. Que ce soit via l’espace client, par téléphone, par e-mail, ou via le Live Chat, LWS s’assure que vous avez accès à l’assistance dont vous avez besoin, dans le format qui vous convient le mieux.

En résumé, le support expert dédié de LWS pour le Cloud Professionnel est un pilier central de leur offre, assurant que chaque client bénéficie d’une assistance rapide, fiable et adaptée à ses besoins spécifiques.