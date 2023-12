Google durcit les critères d’affichage des vidéos dans les résultats de recherche

GOOGLE Assistant vocal GOOGLE Nest Hub 2 Charbo

Rattrapez votre retard sur vos séries Netflix ou Disney+ préférées, regardez des vidéos sur YouTube et d'autres applis. et écoutez votre musique sur une enceinte de qualité. Diffusez en streaming le contenu des services musicaux que vous utilisez le plus, comme YouTube Music, Spotify et Deezer. Le morceau que vous écoutez s'affiche directement sur l'écran. Lancez la lecture de musique, mettez en pause, parcourez votre bibliothèque musicale et réglez le volume d'un seul geste. Ou dites simplement "Hey Google". Fonctionnant avec des milliers d'appareils compatibles, Nest Hub est le centre de contrôle de votre maison connectée. Allumez la lumière ou montez le chauffage d'un seul geste. Vous pouvez aussi poser des questions à Google et obtenir de l'aide tout en gardant les mains libres. Nest Hub fonctionne également avec les caméras et les sonnettes vidéo Nest. Dites simplement "Hey Google, montre-moi la caméra de la porte d'entrée" pour voir les images diffusées en direct. Nest Hub est le centre de contrôle idéal pour toutes les activités de votre famille. Consultez votre agenda et créez des rappels. Dites simplement "Hey Google, annonce 'À table !'" ; chaque membre de la famille entendra ce message sur les enceintes Nest et les écrans partout dans la maison. Google répond à vos questions sur la météo ou pratiquement tout ce que vous voulez. Laissez de courts messages que vos proches peuvent consulter rapidement, et passez des appels téléphoniques avec Google Duo. Installez Nest Hub sur votre table de chevet pour vous endormir et vous réveiller plus facilement. Le soir, la luminosité de l'écran diminue pour créer une ambiance adaptée et vous aider à trouver le sommeil. Sur la page dédiée à votre soirée, définissez une alarme, contrôlez les lumières et les autres appareils connectés compatibles, et diffusez des sons relaxants pour vous aider à vous endormir. Le réveil Simulateur d'aube de Nest Hub vous réveille en douceur, et grâce à la fonctionnalité Motion Sense, il vous suffit d'agiter la main pour interrompre l'alarme et la répéter plus tard. En installant Nest Hub sur votre table de chevet, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Suivi du sommeil afin de connaître l'heure à laquelle vous vous couchez et celle à laquelle vous vous réveillez, ainsi que la durée de votre sommeil. La fonctionnalité de suivi du sommeil utilise Motion Sense pour détecter les mouvements et la respiration, sans caméra. Au fur et à mesure des nuits, elle mémorise vos cycles de sommeil et peut ainsi vous proposer des informations et des recommandations personnalisées pour vous aider à mieux dormir.