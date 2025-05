Google MONDODIGITALE-Nest Cam Caméra De Surveillance D'Intérieur Avec Câble Pour La Maison-Caméra De Surveillance Intelligente Neige Gjq9T Snow 1 Pièce (1 Pièce)

Différentes notifications pour différentes activités ; Nest Cam est une caméra intelligente qui peut distinguer les personnes et les animaux domestiques et vous avertit lorsque quelque chose d'important se produit via l'application Google Home Savoir ce qui se passe ¿ 24h/24 et 7j/7 Avec l'application Google Home, vous pouvez voir ce qui se passe à la maison de n'importe où avec la vidéo HD 1080p ; même en plein soleil ou peu de sources lumineuses, vous obtenez une image claire grâce au HDR et à la vision nocturne Suivi des événements ; voyez ce qui s'est passé avec l'application Google Home, avec 3 heures d'historique vidéo gratuit basé sur les événements ; Voulez-vous revenir encore plus longtemps Pour cela, il y a l'abonnement Nest Aware avec un historique vidéo allant jusqu'à 60 jours Prêt à l'emploi en quelques minutes ; Nest Cam se connecte à l'intérieur aux pr s courantes ; téléchargez l'application Google Home et configurez la caméra en quelques étapes seulement La protection des données est notre priorité. Avec la confirmation en deux étapes et le cryptage vidéo, les caméras de surveillance Nest Cam restent privées à la maison S'adapte à n'importe quelle maison ; grâce au trépied de table, au support mural et à la charnière, vous pouvez régler l'angle parfait, peu importe où vous placez la caméra Dites simplement « Hey Google, montrez-moi le salon » ; vous pouvez regarder le flux en direct de la caméra de surveillance Nest Cam sur votre Nest Hub Google Nest ; votre maison ; simple ; utile ; diffusez facilement votre vidéo sur vos écrans intelligents et télév urs intelligents compatibles Google Assistant et Alexa