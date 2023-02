Comment désactiver les notifications Facebook ?

Désactivation des notifications Facebook ?

Facebook est sans nul doute l’un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde. Avec plus de 2,958 milliards d’utilisateurs actifs mensuels en 2023, il est présent dans plus de 156 pays.

Ce réseau social met en effet différentes stratégies en place pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Parmi celles-ci, on distingue notamment les notifications qui ont globalement une réelle utilité. Néanmoins, elles peuvent aussi devenir envahissantes et perturbantes.

Facebook permet de désactiver ses notifications. Découvrez ici comment procéder à cet effet !

Notifications Facebook : qu’est-ce que c’est ?

Les notifications Facebook sont des alertes qui tiennent informés les utilisateurs des différentes actualités du réseau social. Elles sont la plupart du temps envoyées en fonction des activités et des interactions.

En outre, les notifications Facebook peuvent être reçues par mail, sur l’application ou sur le site web du réseau. Il existe pareillement différents types d’alertes Facebook. On distingue principalement les notifications :

De messages qui informent de l’arrivée d’un nouveau message ;

De groupes relatives à une activité dans un groupe auquel vous appartenez ;

D’évènements qui viennent lorsqu’on reçoit une invitation ;

D’amis qui informent de la réception d’une confirmation ou d’une demande d’amis.

Si les notifications Facebook ont de nombreux avantages et ont pour but d’améliorer l’expérience utilisateur, elles ont également certains inconvénients. Les alertes peuvent en effet être source de distraction constante et perturber le travail.

Dans certains cas encore, elles causent des problèmes de batterie et altèrent leur autonomie. Des notifications Facebook peuvent par ailleurs entraîner des stimulations émotionnelles avec du stress et de l’anxiété si elles portent des nouvelles bouleversantes.

Par ailleurs, certains utilisateurs se plaignent de publicités envahissantes. Les notifications peuvent aussi entraîner de la dépendance vis-à-vis du réseau en incitant continuellement à y accéder. Au vu de tous ces points, désactiver les alertes Facebook devient parfois la meilleure chose à faire.

Désactiver les notifications Facebook sur l’application

Facebook permet à ses utilisateurs de désactiver les notifications depuis l’application du réseau. Le processus à suivre est d’ailleurs simple et pratique. Vous devez commencer par vous connecter à votre compte depuis l’application sur votre smartphone, tablette ou autre.

Ensuite, cliquez sur l’icône du menu, sélectionnez « Paramètres et confidentialité », « Paramètres » puis « Notifications ». Vous aurez alors différentes options pour désactiver les alertes.

Choisissez l’option « Push » pour mettre les notifications en sourdine uniquement sur une courte durée. Vous pourrez définir la durée pendant laquelle les notifications doivent rester désactivées avec l’option « Désactiver les notifications Push ».

Il est également possible de mettre les notifications Facebook en sourdine pour une longue durée. Pour ce faire, sélectionnez les notifications ciblées et désactivez l’option « Autoriser les notifications sur Facebook ».

Désactiver les notifications Facebook sur le web

Vous pouvez aussi désactiver les notifications Facebook sur l’application web et le processus à suivre est tout aussi simple. Depuis le navigateur, connectez-vous préalablement à la plateforme. Cliquez ensuite sur l’icône de votre profil et choisissez « Paramètres et confidentialité » puis « Paramètres ».

Sélectionnez l’onglet « Notifications » qui se trouve sur la barre latérale gauche et vous verrez les différents types de notification Facebook s’afficher. Il n’y aura plus qu’à sélectionner celles à désactiver. Enregistrez ensuite vos choix en validant.

Par ailleurs, vous pourriez également choisir de désactiver uniquement les sons de notifications.

Désactiver les notifications depuis les paramètres de l’appareil

Les smartphones et les tablettes sont aussi dotés de fonctionnalités qui permettent de désactiver les notifications Facebook. Pour ce faire, accédez aux paramètres de l’appareil et choisissez l’option « Gestion des applications ».

Cet intitulé peut toutefois être différent d’un appareil à un autre. Une fois dans ce sous-menu, identifiez l’application Facebook et sélectionnez-la.

Ensuite, allez dans « Gérer les notifications » puis désactivez l’option « Autoriser les notifications ». Cette manière de faire permet en effet de désactiver les notifications Facebook sans avoir à accéder à l’application mobile.

Désactiver les notifications Facebook sur son mail

Les retours de nombreux utilisateurs de l’incontournable média social Facebook révèlent qu’associer sa boîte mail à son compte Facebook peut devenir très embêtant. C’est surtout le cas lorsque les spams s’accumulent et inondent l’espace de stockage.

Cependant, il n’est pas possible de désactiver les alertes selon leur catégorie. Vous pouvez néanmoins choisir entre recevoir des notifications sur tous les évènements en général ou recevoir uniquement des alertes de sécurité ou de confidentialité.

Pour désactiver les notifications par mail, l’utilisateur doit se connecter à son compte depuis l’application. Il doit ensuite accéder à la fenêtre « Paramètres de confidentialité » et choisir les options « Paramètres » puis « Notifications ». Il faut ensuite défiler et choisir « Gmail ».

Sélectionnez « Fréquence des e-mails » sur la page qui s’affichera. Enfin, choisissez l’option « Concernant votre compte seulement » pour finaliser la désactivation.