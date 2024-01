Stokke® Stroller Accessories Moufles de poussette Stokke® (Noir) - Gardez vos mains au chaud pendant les promenades hivernales

Les moufles de poussette Stokke® sont la petite touche scandinave prévue pour garder vos mains au chaud pendant les froides journées d'hiver. Élégantes et fonctionnelles, ces superbes moufles ont une doublure en polaire et des bordures en peau de mouton véritable pour vous protéger du froid. Fabriquées avec les mêmes textiles imperméables et sans PFC que le Stokke® Stroller® Winter Kit, elles assurent également une protection contre la pluie et le froid. Mieux encore, elles s'attachent à la poignée de votre poussette : vous ne risquez plus de les perdre pendant vos sorties en famille.