Une pompe pour arrosage, même dans un contexte domestique, représente un choix stratégique. Installer une pompe de jardin performante et correctement dimensionnée permet non seulement de garantir un arrosage efficace, surtout pendant les périodes de sécheresse, mais aussi d’optimiser l’utilisation des ressources en eau.

Pompe de jardin pour arrosage pour réduire votre consommation d’eau cet été

Pompes de surface, immergées ou auto-amorçantes pour votre arrosage

Une pompe pour arrosage permet de puiser l’eau de sources telles que des puits, des citernes ou des réservoirs, et de la distribuer à travers des systèmes d’arrosage de manière à ce que les plantes reçoivent la juste quantité d’eau. Cela permet d’améliorer la santé du jardin et de réduire le gaspillage.

Il existe différents types de pompes de jardin, chacune adaptée à des besoins spécifiques. Les plus utilisées dans ce contexte sont les pompes de surface, idéales pour puiser l’eau de sources peu profondes, jusqu’à environ 8 mètres de profondeur. Ce sont des pompes pour arrosage faciles à installer et à entretenir. Les pompes immergées, en revanche, sont conçues pour être placées directement dans la source d’eau, comme des puits profonds ou des citernes. Ce sont des pompes particulièrement robustes et fiables, justement parce qu’elles ne sont pas facilement accessibles une fois installées.

Besoins spécifiques : une pompe intelligente

Les pompes auto-amorçantes trouvent également leur place dans l’arrosage lorsque des besoins particuliers se présentent. En effet, les pompes auto-amorçantes sont conçues pour se mettre en marche automatiquement, sans remplissage manuel. Elles sont donc utiles dans les installations où l’eau n’est pas toujours présente dans la tuyauterie, comme dans les systèmes d’arrosage intermittent ou dans les zones sujettes à des variations du niveau d’eau.

Dans le cadre de l’irrigation goutte à goutte, en particulier, les pompes auto-amorçantes sont très utiles. Ce système d’arrosage délivre lentement l’eau directement à la zone racinaire des plantes, minimisant l’utilisation de l’eau et réduisant l’évaporation. Les pompes auto-amorçantes garantissent une pression constante et adaptée, essentielle au bon fonctionnement des goutteurs.

Quel critères rechercher pour une pompe de jardin

L’efficacité hydraulique est assurément un des aspects principaux. Une pompe bien dimensionnée réduit le gaspillage d’eau, en la distribuant uniquement là où c’est nécessaire. L’économie d’énergie est tout aussi importante ; aujourd’hui, les pompes modernes sont conçues pour consommer moins d’énergie, réduisant ainsi les coûts d’exploitation. Enfin, l’automatisation : les pompes doivent pouvoir être intégrées dans des systèmes de contrôle automatique, permettant un arrosage programmé et sans intervention manuelle.

Comme pour toutes les pompes, pour choisir la pompe pour arrosage la plus adaptée, il faut considérer les paramètres classiques :

● débit : la quantité d’eau que la pompe peut fournir dans un certain laps de temps ;

hauteur manométrique : la hauteur maximale à laquelle la pompe peut soulever l’eau ;

À cela s’ajoutent :

type d’approvisionnement : la profondeur et la distance de la source influencent le choix entre une pompe de surface ou immergée

compatibilité avec le système d’arrosage.

Il est important de ne pas oublier qu’un bon entretien prolonge la durée de vie de la pompe de jardin. Il est conseillé de contrôler périodiquement les filtres et les joints, et de protéger la pompe des intempéries. De plus, pendant les mois d’hiver, il convient de vider complètement la pompe pour éviter les dommages causés par le gel.

