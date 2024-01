Nedis Télécommande Tv Universelle Infrarouge Contrôle 4 Appareils Usage Non Intensif Nedis

Description du produit La télécommande qui dure toute une vie. Télécommande spéciale et programmable depuis votre ordinateur, qui satisfait tous les utilisateurs souhaitant commander leur appareil avec une télécommande intelligente avec toutes les fonctions de l'originale. Cette télécommande convient au remplacement de la télécommande d'origine de quatre appareils. Elle remplace plus de 100 000 télécommandes d'origine de téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD ou récepteur DVB-T et permet d'exécuter la plupart des fonctions de la télécommande d'origine. Cette télécommande universelle Nedis pour téléviseur et appareils peut être entièrement configurée selon vos besoins. Elle convient pour contrôler quatre appareils dans votre maison (y compris les téléviseurs, les lecteurs DVD, les décodeurs, les magnétoscopes et les récepteurs DVB-T). Il est facile de prendre le contrôle de quatre appareils avec cette télécommande universelle programmable. Insérez les 2 piles AAA (non fournies) et réglez rapidement la commande selon vos préférences. Remarques importantes concernant l'installation du logiciel pour assurer son bon fonctionnement :a) Commencez par désinstaller l'ancienne version du logiciel, si celle-ci est déjà installée.b) Les nouveaux utilisateurs peuvent télécharger et installer directement le nouveau logiciel. Caractéristiques Télécommande facile à programmer pour une mise en service simple et rapideBoutons programmables pour plus de confortPeut contrôler quatre appareils y compris les téléviseurs, les lecteurs DVD, les décodeurs, les magnétoscopes et les récepteurs DVB-T Contenu de l'emballage TélécommandeCâbles de données USBGuide de démarrage rapide Spécifications Appareils adapté: MultimédiaAppareils adapté: Récepteur DVB-S / S2Appareils adapté: TVCouleur: NoirFonctionnalités de télécommande: Effacer la mise en pageMatériau: ABSMatériau: CaoutchoucNombre d'appareils: 4 AppareilsPiles requises (non incluses): 2x AAASaisie du code: ProgrammableTechnologie de transmission: InfrarougeTension d'entrée: 3Type de source d'alimentation: Alimenté par pileType de télécommande: Universel