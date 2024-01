Ashampoo Video Optimizer Pro 2 - 1 PC - Licence perpétuelle

Ashampoo Video Optimizer Pro 2 améliore et réhausse la qualité de vos vidéos grâce à la stabilisation de l'image et au réglage des couleurs et du contraste. Le programme élimine également le bruit d'image, améliore la clarté visuelle et met à disposition les fonctions de découpage et de recadrage.