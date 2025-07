- Airo,Robot À Assembler-Dès 9 Ans-Doté D'une Intelligence Artificielle-Science Et Jeu Robotics-Jouet Enfant-Technologie Ia

Robot enfant un robot innovant doté d'IA qui lui permet de reconnaître les gestes et les commandes vocales. Un robot à assembler composé de moteurs et de servomoteurs pour effectuer n'importe quel mouvement MACHINE LEARNING L'enfant,se positionnant devant l'appareil photo du téléphone,effectue un mouvement des bras et le robot l'apprend en le répétant. Ce mouvement est ensuite mémorisé par AIRO et il est possible d'y associer une commande vocale Technologie AI produit innovant enrichi avec fonctions d'intelligence artificielle. AIRO peut être personnalisé en le formant à reconnaître tous les gestes que l'enfant souhaite et s'amusant avec lui à travers de nombreuses activités immersives Nombreux modes de jeu une expérience d'assemblage immersive et de nombreuses fonctions de jeu comme le mode jeu/sport pour faire des activités sportives,lancer ou frapper une balle ou le mode vidéo dance pour danser,reprendre et ranger les contenus produits Caractéristiques 6 moteurs qui lui permettent d'effectuer tout type de mouvement pour un produit super technologique et innovant. Fonction de connexion Bluetooth pour interagir avec l'application et jouer avec tous les modes. Un robot pour enfants à partir de 9 ans. 4 piles AA nécessaires Attention Ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans. À util r sous la surveillance d'un adulte