Comment créer un fond d’écran de Noël animé sur Windows 11 un visuel animé et féerique !

Homcom Sapin de Noël artificiel aspect Nordmann H.210 cm vert

Ce superbe sapin de Noël d'une hauteur de 228 cm imitation Nordmann grand réalisme vous aidera à créer une atmosphère féerique ! Équipé de 2056 branches denses avec épines plus vrai que nature, ce sapin sera du plus bel effet une fois décoré. En un clin d'œil, vous l'aurez installé ce qui ravira petits et grands !Caractéristiques :- Sapin imitation Nordmann grand réalisme avec épines plus vrai que nature !- Modèle artificiel touffu grande taille Ø 124 x 228H cm composé de 2056 branches environ pour un réalisme incomparable- Support et base 4 pieds en métal à la fois stable et robuste (piètement amovible, rangement plus facile)- Express à ranger et à sortir et surtout plus d'épines à ramasser !- Branches en PVC ignifugé : sécurité optimale- Note : toutes les décorations sur les visuels ne sont pas incluses- Recommandation : afin d'obtenir un rendu satisfaisant, il est nécessaire de bien déplier les branches de l'arbre (usage intérieur uniquement)Spécifications :- Couleur : vert- Matériaux principaux : PE, PVC, métal- Dim. totales : Ø 124 x 228H cm- Quantité de branches : 2056 environ- Livraison effectuée en un colis- Réf. : 830-558V00GN