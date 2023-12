Microsoft dit adieu à Windows Mixed Reality tandis qu’Apple entre en jeu

Microsoft Windows 8.1 Enterprise

Windows 8.1 Entreprise Windows 8.1 Entreprise Idéal pour votre entreprise Entre autres choses, l'interface utilisateur conviviale, qui a été entièrement revue par rapport à Windows 7, est susceptible d'être décisive pour un passage à Windows 8. Avec la version Windows 8, le schéma de tuiles désormais établi a été introduit pour la première fois, ce qui fait de ce Windows une alternative de première classe sur les smartphones et les tablettes. De plus, de nombreuses améliorations techniques ont eu lieu, par exemple pour augmenter la stabilité, pour offrir une polyvalence ou pour utiliser les processeurs et autres matériels actuels aussi efficacement que possible. Microsoft Windows 8.1 Enterprise combine toutes les fonctions de Windows 8 Pro avec de nombreuses fonctionnalités optimisées et dispose d'une gamme étendue de fonctions supplémentaires. Dans les domaines de la gestion, du déploiement, de la sécurité et de la virtualisation, le système d'exploitation dispose d'applications qui le rendent particulièrement adapté au secteur des entreprises. Le fonctionnement intuitif avec la saisie au stylet, la souris ou le clavier facilite le travail avec de nombreuses applications préinstallées telles que Skype, Mail, calendrier ou SkyDrive. L'écran de démarrage est clairement présenté sous la forme de tuiles. Intégration avec les services en ligne et cloud Microsoft Windows 8.1 Enterprise est encore mieux connecté aux services cloud de Microsoft afin que vous puissiez toujours accéder au contenu en ligne et aux réseaux sociaux. En stockant et en accédant directement à vos données sur le Skydrive, les fichiers peuvent être facilement échangés avec des amis et des collègues. Internet Explorer 11 vous prend en charge en tant que génération de navigateur actuelle avec un fonctionnement plus rapide, plus sûr et plus facile. Configuration requise : Processeur: 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide avec prise en charge de PAE, NX et SSE2 RAM: 1 Go (32 bits) ou 2 Go (64 bits) Espace disque: 16 Go (32 bits) ou 20 Go (64 bits) Carte graphique: carte graphique Microsoft DirectX 9 avec pilote WDDM Inclus dans la livraison par e-mail: Clé de produit pour 1PC Liens de téléchargement en 32/64 bits