Comment changer facilement votre écran Samsung S10 Plus ?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P613N 64 Go 26,4 cm (10.4") Qualcomm Snapdragon 4 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Bleu Rouge

S Pen amélioré pour une expérience plus ergonomiqueÉcran panoramique 10,4"Batterie longue durée <b>Change votre manière de prendre des notes</b><br>La Galaxy Tab S6 Lite est sans conteste le compagnon de voyage super portable idéal pour prendre des notes.<br/>Sa conception mince et légère propose un grand écran de 10,4 pouces, One UI 2 sur Android et un S Pen prêt à l'emploi.<br/>Que vous dessiniez, appreniez ou jouiez, voici la tablette qui répond à toutes vos attentes.<br><br><b>Légère et mince, elle trouve toujours sa place.</b><br>La Galaxy Tab S6 Lite est dotée d'une silhouette fine et d'un poids plume grâce à son monocoque en métal homogène.<br/>Son style minimaliste et sa grande portabilité lui permettent de se glisser aisément dans votre sac.<br/>Choisissez votre couleur préférée : Oxford Gray, Angora Blue ou Chiffon Pink.<br><br><b>Laissez-vous inspirer avec le S Pen</b><br>Le S Pen est une multitude d'instruments d'écriture en un.<br/>Sa prise en main naturelle, sa faible latence et son impressionnante sensibilité à la pression vous donneront envie de l'utiliser à toute occasion, du dessin à l'édition de documents.<br/>De plus, impossible de le perdre, le S Pen reste solidaire de sa tablette grâce à son support magnétique.<br><br><b>Votre meilleur atout pour vos études</b><br>Suivre les cours devient un jeu d'enfant avec S Pen.<br/>Lorsque vous prenez des notes, écrivez d'abord et changez les couleurs ensuite.<br/>Triez rapidement vos mémos lorsque vous enregistrez votre doc avec des tags de recherche.<br/>Vous pouvez même écrire directement sur des fichiers PDF pour ne pas multiplier les documents.<br/>Fini le stress, quand viendra le Jour J, vous serez parfaitement prêt et organisé.<br><br><b>Emmenez-la en toute confiance et avec style</b><br>Emballez votre tablette d'un étui aussi élégant que pratique.<br/>Galaxy Tab S6 Lite Book Cover se replie autour de la tablette et s'accroche magnétiquement.<br/>Vous êtes donc prêt en un clin d'il lorsque vous êtes sur le point de sortir.<br/>Il y a même un compartiment pour le S Pen pour ne jamais l'oublier.<br><br><b>Le ciné le plus proche, c'est chez vous</b><br>Moins de cadre signifie plus d'espace pour un écran plus grand de 10,4 pouces sur une tablette pratique et compacte.<br/>Profitez d'une projection privée impromptue dans le parc ou d'un petit binge watching bienvenu au lit avec deux enceintes adaptées au mode paysage diffusant un son 3D incroyablement riche.<br><br><b>Ne laissez pas votre position limiter vos sensations</b><br>Lorsque vous êtes hors Wi-Fi, Auto Hotspot vous couvre.<br/>Connectez en toute sécurité votre smartphone et tablette Galaxy pour partager facilement des données.<br/>Pas de menus de paramètres, pas de recherche, pas de mots de passe prise de tête.<br><br><b>Restez en contact lorsque votre smartphone est hors de portée</b><br>La Galaxy Tab S6 Lite synchronise de manière fluide votre smartphone Galaxy pour que