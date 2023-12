La fin de Windows 10 approche : quelles options pour votre PC ?

Microsoft Windows 10 Pro for Workstation

Windows 10 Pro for Workstation Windows 10 Pro for Workstation est le système d'exploitation Windows le plus puissant à ce jour. Les données sont traitées et enregistrées plus rapidement et le nouveau système de fichiers détecte et répare les erreurs. De plus, la nouvelle génération de matériel PC est prise en charge, ce qui permet d'utiliser jusqu'à 4 CPU et 6 TB de mémoire vive. Des performances accrues Les applications gourmandes en ressources nécessitent un système d'exploitation capable de traiter de grandes quantités de données sans effort et sans perte notable de performances. Ce qu'il vous faut, c'est un système qui ne vous fasse pas attendre pendant le stockage des fichiers ou le transfert des données, qui nécessite moins de cycles de CPU et offre ainsi plus de capacités pour l'exécution simultanée de plusieurs applications, et qui est déjà conçu pour le matériel de la prochaine génération. Réjouissez-vous de Windows 10 Pro pour les stations de travail. Gérez les charges de travail les plus difficiles avec facilité Windows 10 Pro pour postes de travail prend en charge les périphériques dotés de mémoire persistante1, le stockage de données le plus rapide disponible pour les postes de travail. La mémoire persistante permet également de garder vos fichiers disponibles lorsque vous éteignez le système. Le temps, c'est de l'argent Gagnez beaucoup de temps lors du transfert de fichiers entre le serveur et le PC avec SMB Direct.2 Grâce aux adaptateurs réseau compatibles RDMA (Remote Direct Memory Access - accès direct à la mémoire à distance), il est possible de profiter pleinement du débit de données des réseaux à haut débit. De plus, le temps de latence des requêtes réseau est si faible que la mémoire distante ne se distingue guère de la mémoire locale en termes de réponse. Un autre avantage est également la faible charge de l'unité centrale. Il y a ainsi plus de puissance de calcul pour les applications gourmandes en mémoire comme Autodesk ou Adobe Creative Suite.3 Protection des données de qualité serveur Le système de fichiers robuste ReFS (Resilient File System) de Microsoft, combiné à des espaces de stockage, offre une solution de stockage extrêmement résistante pour les gros volumes de données qui peuvent être sauvegardés automatiquement sur plusieurs disques en miroir. ReFS détecte si les données sont endommagées sur l'un des lecteurs et les répare sur tous les lecteurs. Vous avez ainsi toujours la certitude de travailler avec des données exactes. Configuration requise : Processeur: 1 GHz (ou plus rapide) RAM: 1 Go pour 32 bits ou 2 Go pour 64 bits Espace disque: Au moins 20 Go d'espace libre sur le disque dur Carte graphique: DirectX 9 ou supérieur avec pilote WDDM 1.0 Affichage: 800x600 Inclus dans la livraison par e-mail: Clé de produit pour 1PC Liens de téléchargement en 32/64 bits