CyberGhost VPN : votre meilleur allié pour une expérience de jeu optimale et sécurisée

Cordial Câbles HP/ CBLE H.P. JACK 5 M

Connecter une tête d'ampli guitare à un haut-parleur ou un amplificateur à des enceintes passives nécessite un câble spécialement conçu à cet effet, la construction d'un câble instrument n'étant pas optimale pour cet usage. Robustes et performants, les CPL LL seront vos meilleurs alliés dans ces situations. **Les apparences sont -souvent- trompeuses.** À priori, rien ne ressemble plus à un câble instrument qu'un câble haut-parleur. Et pourtant, leur construction est fondamentalement différente : les câbles instruments bénéficient de conducteurs plus compacts et d'un blindage protégeant le signal de faible niveau généré par une guitare, tandis que les câbles pour haut-parleur présentent des conducteurs à forte section pour transmettre toute l'énergie de l'amplificateur, et n'ont pas besoin de ce blindage. Employer un câble instrument en lieu et place d'un câble haut-parleur est susceptible de causer des dommages irréversibles à votre matériel. **La qualité allemande.** Fabriqués en Allemagne à partir d'éléments rigoureusement choisis, les câbles haut-parleurs CPL PP ont été développés pour transmettre toute la puissance de l'amplificateur à l'enceinte. Cela est rendu possible par l'emploi de conducteurs massifs d'1,50 mm² fabriqués à partir de cuivre sans oxygène, et de connecteurs Neutrik à la robustesse mainte fois éprouvée. De par sa conception, le CPL PP est parfaitement adapté à la connexion d'un tête d'ampli à une enceinte, ou à la liaison de deux enceintes, et trouvera naturellement sa place en studio ou sur scène. **Haute flexibilité !** Du fait de l'épaisseur des conducteurs employés, les câbles haut-parleur sont souvent très rigides, ce qui peut présenter un handicap sur certaines installations. Cordial a trouvé la parade en développant un câble doté de conducteurs composés de 84 brins de 0,15 mm, ce qui permet au câble de conserver une excellente souplesse tout en transmettant un maximum d'énergie à l'enceinte. - Catégorie : Câble h.p. - Coloris : Noir - Connecteurs : Jack mono - Format : droit - Longueur : 5 m - Matériau gaine : PVC - Nbre de paires : 1 - Specs complémentaires : - Section de câble : 2 x 1,5 mm² - Conducteurs : 84 x 0,15 mm cuivre nu - Capacité : 13.3 pF/m - Enveloppe : PVC mat - Diamètre : 7 mm - Poids : 79 g/m - Couleur du câble : noire