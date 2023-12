Les secrets d’une gestion efficace des accès distants sécurisés par VPN pour les employés en télétravail

HERACLES Centrale VIGIK® résident T25 universelle mifare - HERACLES - VIGIK

<p>La centrale VIGIK Héraclès est un lecteur autonome doté de fonctionnalités avancées pour une gestion efficace des accès. Ce lecteur gère de manière native les horaires, les dates de fin de validité et enregistre les 1000 derniers événements, le tout sans l'ajout d'une carte électronique supplémentaire. Il offre trois modes de programmation flexibles : en mode autonome, l'ouverture de la programmation se fait par un badge maître, et la présentation des badges devant le lecteur permet de gérer les accès, avec la possibilité de fermer le mode programmation plusieurs jours plus tard. En mode duo, les numéros de série des badges existants sont enregistrés automatiquement dans myjgie via un encodeur ou saisis manuellement, offrant une gestion simplifiée des badges. Le mode lecture/écriture permet une programmation traditionnelle avec encodeur, logiciel et base de données en ligne ou en locale. De plus, ce lecteur est compatible avec les badges et cartes de technologie Mifare 13,56 MHz et offre la possibilité d'évolution du système via le cordon et l'encodeur, permettant des modifications en direct sur le lecteur pour une gestion optimale des accès.</p>