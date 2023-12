La législation française et le streaming de contenu protégé par le droit d’auteur

Atelier de Morphée Matelas camping car à la française Constance (Droite) de 141x200 à 160x200 Non Oui Latex synthétique 17 cm d'épaisseur

Découvrez le matelas de camping-car Constance (droite) pour équiper votre véhicule ! Il est fabriqué à partir de matériaux certifiés sans traitement chimique, 100% en provenance du Nord de la France.Prévu spécialement pour caravane et camping car, ce matelas à la française est doté d'un coeur en mousse (11 à 20cm d'épaisseur) ou mousse et fibre de coco (23cm d'épaisseur). Selon la fermeté que vous aimez et les contraintes d'installation dans votre véhicule, le matelas Constance s'adapte en toutes circonstances.Ce matelas lit de côté possède un coutil en fibre bambou sans traitement chimique. Il est naturellement anti acariens et anti transpirant. C'est l'idéal pour protéger votre literie plus longtemps. Indéformable et de qualité, ce matelas nomade est garanti pendant 10 ans.Matelas pour caravane lit de côtéVotre matelas pour camping-car ne vous apporte plus le confort espéré ? C'est qu'il est temps d'en changer. Pour cela, choisissez la qualité d'un matelas particulièrement adapté pour un usage en camping-car.Qu'il vous accompagne en caravane, camping car ou mobilhome, le lit de côté Constance est prévu pour vous offrir des nuits de la meilleure qualité. Son coeur en mousse HR35kg/m3 vous apporte un accueil medium couplé d'un soutien mi-ferme bénéfique pour le dos. Il est aussi disponible avec un insert de fibre de coco 4cm d'épaisseur. Positionnée en plein coeur du matelas, cette couche de fibre coco végétale assure une aération 100% naturelle dans votre literie. L'idéal pour surmonter les mois d'été les plus chauds, sans transpiration ni chaleur accumulée dans le matelas !Nos lits à la française sont conçus avec une housse en fibre de bambou. Naturellement hypoallergénique, le bambou repousse les acariens et les bactéries. Il participe aussi à une meilleure hygiène de votre literie en limitant la transpiration nocturne. Naturellement plus résistants dans le temps, nos matelas sont garantis pendant 10 ans.Renseignements techniquesTaille du produit : Matelas camping car à la française Constance (côté droit)Qualité de la housse : Viscose de bambouQualité de la mousse: HR35 Kg/m3Qualité de la fibre coco: HR50 Kg/m3Confort du matelas : Medium - FermeEpaisseur du matelas : 11 à 23cmDoublure intérieure : 100g ouatine polyester/m²Origine de fabrication : Fabriqué en FranceEmballage : Plastique 150 microns garanti indéchirable.Retour et garantie : Matelas garanti 10 ans.