Comment le streaming illégal fait perdre des millions aux chaînes tv et bouleverse le monde du sport – la réalité inquiétante derrière votre écran !

Piratage des diffusions sportives, un phénomène toujours grandissant

Le piratage des diffusions sportives est aujourd’hui une réalité difficile à contenir pour les détenteurs de droits et les chaînes de télévision.

Malgré les efforts fournis par les autorités pour démanteler les réseaux de streaming et de l’IPTV illégalement, le secteur du streaming continue de connaître une croissance vertigineuse.

Selon les chiffres avancés, 5,1% de la population française serait équipée d’une box IPTV. Ce phénomène engendrerait une perte colossale de 500 millions d’euros pour les chaînes ayant acquis les droits sportifs pour plusieurs millions d’euros.

Les chaînes face à l’inquiétante facilité d’accès aux contenus illégaux

Les soirs de match, il suffit de quelques clics sur Google pour accéder en direct et gratuitement au contenu frauduleusement piraté.

Les réseaux sociaux s’érigent également comme un canal facilitant la diffusion des streams qui durent généralement tout le long du match.

Contrairement au piratage peer-to-peer, les services de streaming et d’IPTV sont difficilement repérables par les autorités, ce qui complique d’autant plus la lutte.

Un impact financier considérable pour l’industrie sportive et audiovisuelle

Dans son ensemble, le monde du sport perdrait près d’un milliard d’euros par an à cause de la piraterie, tandis que celui de la télévision encaisserait une perte de 500 millions d’euros.

Face à ce constat alarmant, les chaînes se sont regroupées pour trouver des solutions afin de reconquérir cette audience qui leur fait cruellement défaut.

Des sites de streaming illégaux rapidement démantelés mais peu dissuasifs

Selon un article relayé par Numerama, 835 sites ont été fermés entre janvier et septembre 2022, un chiffre bien maigre face à l’ampleur du phénomène de la piraterie. De plus, l’IPTV est encore plus difficile à combattre puisqu’il ne s’agit pas seulement de sites internet.

Une législation insuffisante pour lutter efficacement contre le piratage

Face au développement exponentiel des services de streaming illégaux, les instances sportives et audiovisuelles appellent les pouvoirs publics à durcir les sanctions contre ceux qui les développent et utilisent.

Aujourd’hui, alors qu’avoir recours à ces services n’a rien d’illégal, l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs, fondée par de grandes chaînes françaises, souhaite faire voter une loi contre le piratage des diffusions sportives.

Le rêve d’une législation sur le modèle britannique

L’Association plaide pour que ce nouveau dispositif soit inspiré du modèle en vigueur au Royaume-Uni, qui permet de couper un stream en seulement 5 minutes.

Le but est simple : faire perdre patience aux pirates et les contraindre à payer pour accéder légalement aux contenus.

Actuellement, rien n’encourage à transiter vers les services légaux puisqu’il est possible de regarder un match sans interruption sur ces plateformes illégales. Étant donné qu’accéder au streaming ou IPTV depuis la France ne fait l’objet d’aucune régulation, il n’est pas étonnant que cet état de fait suscite autant d’inquiétude chez les diffuseurs.

En conclusion : un combat loin d’être gagné

Malgré quelques avancées notables dans la lutte contre la piraterie sportive, force est de constater qu’un long chemin reste encore à parcourir. Les chaînes, fortement impactées par ces pertes financières colossales, appellent à une prise de conscience générale et espèrent que de nouvelles mesures renforcées viendront compléter le dispositif existant pour mettre un terme définitif au fléau du streaming et IPTV illégaux.

La lutte contre la piraterie des diffusions sportives est un défi crucial pour les chaînes de télévision, qui s’efforcent de protéger leurs droits de diffusion exclusifs et onéreux. L’évolution des technologies numériques et l’essor de l’internet haut débit ont entraîné une diversification et une sophistication des méthodes de piratage, complexifiant la tâche des diffuseurs.

Pour contrer ces pratiques, les chaînes investissent dans des solutions de cryptage de pointe et dans la surveillance en ligne afin d’identifier et de bloquer les diffusions illégales. La collaboration avec les autorités judiciaires et les organismes de régulation est également fondamentale pour engager des actions légales contre les réseaux de piraterie.

Par ailleurs, sensibiliser le public aux conséquences du piratage sportif est un aspect essentiel pour diminuer la demande de contenu piraté et renforcer l’efficacité des mesures prises par les diffuseurs.

