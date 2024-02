Smart HomeBase H500 de TP-Link : Le cœur battant de votre maison connectée

Le Salon CES au début de l’année est le moment où les fabricants présentent leurs nouveaux produits. Cette année, c’est au tour de TP-Link de dévoiler leur Smart HomeBase H500, un centre de contrôle pour toutes vos technologies connectées.

Le Smart HomeBase H500 de TP-Link est un hub tout-en-un pour gérer jusqu’à 64 dispositifs connectés, offrant 16 Go de stockage interne extensible.

Il propose des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance faciale, animale, de véhicules et de colis, ainsi que la personnalisation des alertes.

Le H500 peut être utilisé comme support pour tablette et offre une nouvelle application permettant de visualiser plusieurs flux de caméra simultanément.

Il permet la planification de tâches et la définition de déclencheurs personnalisés pour une maison véritablement intelligente et adaptée à vos besoins.

TP-Link enrichit également sa gamme Tapo avec de nouveaux produits, dont une caméra extérieure solaire, une caméra intérieure pour bébé et une prise double intelligente extérieure certifiée Matter.

Un hub tout-en-un pour gérer tous vos appareils connectés

Avec le Smart HomeBase H500, TP-Link propose un véritable chef d’orchestre pour tous vos objets connectés. Imaginez pouvoir gérer plus de 16 caméras et 64 dispositifs différents, tous centralisés en un seul endroit. Grâce à sa compatibilité avec Matter, il sera capable de communiquer avec de nombreux appareils. De plus, avec 16 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 16 To, vous pouvez dire adieu aux abonnements cloud et conserver toutes vos données en sécurité chez vous.

Intelligence et sécurité avant tout

Reconnaissance de visages, animaux, véhicules et colis

Personnalisation des alertes pour éviter les notifications inutiles

Utilisation comme support pour tablette

Nouvelle application permettant de visualiser plusieurs flux de caméra à la fois

TP-Link a bien compris que l’intelligence et la sécurité sont primordiales lorsqu’il s’agit de connecter sa maison. Que ce soit pour reconnaître des visages, des animaux, des véhicules ou même des colis, le H500 sait tout faire. De plus, vous pouvez choisir les alertes que vous souhaitez recevoir pour ne pas être submergé de notifications inutiles. Le H500 peut également servir de support pour une tablette et une nouvelle application vous permet de visualiser plusieurs flux de caméra en même temps.

Planification de tâches et déclencheurs personnalisés

Avec le Smart HomeBase H500, vous pouvez planifier des tâches et définir des déclencheurs personnalisés pour rendre votre maison vraiment intelligente et adaptée à vos besoins. Ce centre de contrôle se présente comme une solution complète et innovante pour la maison connectée, bien que son prix et sa date de disponibilité restent encore un mystère.

Nouveautés dans la gamme Tapo

Ce n’est pas tout ! La gamme Tapo s’enrichit également de nouveaux produits :

La caméra extérieure C428 2K, idéale pour les amateurs d’énergie solaire

La caméra intérieure C840, parfaite pour surveiller bébé

La prise double intelligente extérieure P400M certifiée Matter, disponible dans notre région au second semestre 2024

