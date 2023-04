Test Nvidia Shield TV Pro 2023 : console de jeux, Box Android TV

Quel Nvidia Shield choisir ?

Si vous êtes à la recherche d’une Nvidia Shield, la Shield TV Pro est un bon choix pour :

son processeur plus puissant ;

sa plus grande capacité de stockage ;

ses ports supplémentaires ; etc.

La Shield TV, en revanche, est une option plus abordable avec un peu moins de puissance, mais elle offre la plupart des mêmes fonctionnalités.

Quel câble HDMI pour Nvidia Shield TV Pro ?

La Nvidia Shield TV Pro est livrée avec un câble HDMI inclus dans la boîte. Cependant, si vous devez en acheter un supplémentaire, choisissez un câble HDMI à haut débit pour prendre en charge ses fonctionnalités avancées. Il est également recommandé de choisir un câble plus court pour réduire la perte de signal et de sélectionner une marque réputée pour des performances fiables.

Pour regarder la télévision sur la Nvidia Shield, vous pouvez utiliser des applications de télévision en direct comme Sling TV, YouTube TV, etc. Vous pouvez également utiliser un tuner TV pour regarder la télévision en direct sur l’appareil. La Nvidia Shield offre un large éventail d’options pour regarder la télévision, ce qui en fait un appareil de diffusion en continu polyvalent et puissant.

Quelle carte SD pour Nvidia Shield ?

Il est recommandé de choisir une carte SD de classe de vitesse UHS-I ou UHS-II, d’une marque réputée telle que Samsung, SanDisk ou Lexar. Ces cartes peuvent améliorer les temps de chargement des applications et des jeux, et vous permettre de stocker davantage de fichiers multimédias sur l’appareil.

La Nvidia Shield dispose d’un navigateur web intégré, appelé Google Chrome, que vous pouvez utiliser pour naviguer sur la toile. Pour accéder au navigateur, accédez à la section Apps de l’écran d’accueil, trouvez l’icône Chrome et ouvrez-la. Une fois dans le navigateur, vous pouvez utiliser la télécommande Shield ou un clavier et une souris connectés pour naviguer sur le web, rechercher du contenu et accéder à des sites web. C’est simple et pratique.

Pour installer des APK sur la Nvidia Shield, vous devez d’abord activer les « Sources inconnues » dans les paramètres de l’appareil.

Pour ce faire, accédez à Paramètres, puis à Sécurité et restrictions, et activez Sources inconnues.

Une fois que c’est fait, vous pouvez télécharger un fichier APK à partir d’une source fiable, comme APKMirror, et l’ouvrir à l’aide d’une application de gestion de fichiers comme ES File Explorer.

Suivez les instructions à l’écran pour installer l’application, et veillez à ne télécharger des APK qu’à partir de sources fiables pour éviter d’installer des logiciels malveillants sur votre appareil.

La Nvidia Shield ne dispose pas d’une fonction intégrée pour enregistrer des films ou des émissions de télévision. Cependant, vous pouvez utiliser des applications tierces pour enregistrer du contenu. L’une de ces applications est Plex.

Elle vous permet d’enregistrer la télévision en direct à l’aide d’un tuner TV et de sauvegarder les enregistrements sur votre Nvidia Shield. Une autre option consiste à utiliser une application d’enregistrement d’écran qui capture ce qui s’affiche à l’écran pendant que vous regardez un film ou une émission de télévision.

Pour éteindre la Nvidia Shield, vous pouvez utiliser la télécommande Shield ou une manette connectée. Tout d’abord, assurez-vous que l’appareil n’est pas en train d’exécuter des applications ou des jeux. Ensuite, appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande ou de la manette pendant quelques secondes jusqu’à ce qu’un menu apparaisse. Dans ce menu, sélectionnez « Éteindre » pour l’éteindre complètement. Vous pouvez également utiliser le bouton « Power » de l’appareil pour l’éteindre.

La principale façon d’obtenir des chaînes de télévision sur la Nvidia Shield est de passer par des services de streaming qui proposent des chaînes de télévision en direct. Ces services sont payants, mais ils offrent un large éventail de chaînes et la possibilité d’y accéder via la Nvidia Shield.

Pour diffuser du contenu, connectez l’appareil à partir duquel vous souhaitez diffuser du contenu et la Nvidia Shield TV au même réseau Wi-Fi.

Recherchez l’icône de diffusion dans l’application ou le site web à partir duquel vous souhaitez diffuser.

Sélectionnez votre Nvidia Shield TV et le tour est joué.

Pour installer un VPN sur votre Nvidia Shield, recherchez une application VPN dans le Google Play Store et téléchargez-la. Cela permettra de crypter votre trafic internet et de l’acheminer via le serveur VPN pour plus de confidentialité et de sécurité.

Toutefois, il est important de choisir un VPN fiable qui ne ralentira pas votre connexion et n’aura pas d’autres limitations. Prenez donc le temps de bien faire vos recherches. Vous pouvez par ailleurs choisir un VPN payant pour plus de sécurité et de fiabilité.