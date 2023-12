Le secret derrière la sélection des contenus sur les plateformes de streaming

Dans un monde où la consommation de contenu en ligne est en constante augmentation, il est essentiel pour les plateformes de streaming de proposer un catalogue varié et pertinent.

Mais comment ces plateformes choisissent-elles les contenus à diffuser ? Quels sont les critères pris en compte et les stratégies mises en place ? Découvrons ensemble les coulisses de ce processus complexe.

La prise en compte des préférences des utilisateurs

Pour fidéliser leur audience et attirer de nouveaux abonnés, les plateformes de streaming doivent proposer des contenus adaptés aux goûts et aux attentes de chacun. Pour cela, elles utilisent différentes méthodes :

Analyse du comportement : En observant les habitudes de visionnage de leurs utilisateurs (types de contenu regardés, heures de connexion, durée des sessions…), les plateformes peuvent ajuster leurs offres et proposer des suggestions personnalisées.

: En observant les habitudes de visionnage de leurs utilisateurs (types de contenu regardés, heures de connexion, durée des sessions…), les plateformes peuvent ajuster leurs offres et proposer des suggestions personnalisées. Utilisation de l’intelligence artificielle : Grâce à des algorithmes sophistiqués, les plateformes analysent et traitent d’énormes volumes de données pour déterminer quels sont les contenus susceptibles d’intéresser chaque utilisateur.

: Grâce à des algorithmes sophistiqués, les plateformes analysent et traitent d’énormes volumes de données pour déterminer quels sont les contenus susceptibles d’intéresser chaque utilisateur. Sondages et enquêtes : Les plateformes peuvent également interroger directement leurs abonnés sur leurs préférences et leurs attentes en matière de programmes.

La recherche de contenus exclusifs et originaux

Afin de se démarquer de la concurrence, les plateformes de streaming investissent de plus en plus dans la production de contenus exclusifs, aussi appelés « Originals ». Series, films, documentaires… ces créations inédites leur permettent de proposer une offre unique et de renforcer leur image de marque.

Négociation des droits de diffusion

Pour diffuser un contenu, une plateforme de streaming doit d’abord obtenir les droits de diffusion auprès de ses détenteurs. Cette étape cruciale implique souvent des négociations serrées avec les producteurs, les distributeurs et les ayants droit. Les plateformes doivent alors prendre en compte plusieurs paramètres :

Les coûts : Le prix des droits de diffusion varie en fonction de la popularité du contenu, de l’exclusivité accordée à la plateforme et de la durée de la licence. Les restrictions géographiques : Dans certains cas, les droits de diffusion peuvent être limités à certaines zones géographiques pour des raisons contractuelles ou légales. Les exclusivités : Une plateforme peut décider d’accorder une importance particulière à l’acquisition de contenus en exclusivité, quitte à débourser davantage pour s’assurer que ces programmes ne soient pas diffusés par leurs concurrents.

La diversification et la localisation des catalogues

Pour s’adapter aux évolutions du marché et aux différentes cultures présentes dans leur public, les plateformes de streaming développent des catalogues diversifiés, incluant des contenus issus de différents pays et de différents genres (films, séries, documentaires, animations…).

La promotion des contenus locaux

Ainsi, certaines plateformes mettent l’accent sur la production et la diffusion de contenus locaux, en adaptant leur catalogue à chaque région. Cela peut passer par l’achat de droits de diffusion de programmes locaux, mais également par la création d' »Originals » spécifiques pour un marché donné. Cette stratégie permet non seulement de toucher un public plus large, mais aussi de respecter les réglementations locales concernant la diffusion de contenus.

L’importance de la qualité technique et artistique

Pour garantir une expérience utilisateur optimale, les plateformes de streaming accordent une grande importance à la qualité technique et artistique des contenus diffusés :

Résolution : Les plateformes privilégient généralement les contenus ayant une résolution minimale de 720p (HD), voire 1080p (Full HD) ou même 4K Ultra HD pour les dernières productions.

: Les plateformes privilégient généralement les contenus ayant une résolution minimale de 720p (HD), voire 1080p (Full HD) ou même 4K Ultra HD pour les dernières productions. Qualité audio : La qualité sonore est également prise en compte, avec notamment la recherche de formats Dolby Digital ou Dolby Atmos pour certains contenus haut de gamme.

: La qualité sonore est également prise en compte, avec notamment la recherche de formats Dolby Digital ou Dolby Atmos pour certains contenus haut de gamme. Retours critiques : Les plateformes tiennent compte des avis des professionnels, des médias spécialisés et des spectateurs pour sélectionner les contenus à mettre en avant.

: Les plateformes tiennent compte des avis des professionnels, des médias spécialisés et des spectateurs pour sélectionner les contenus à mettre en avant. Récompenses : Les films et séries ayant reçu des distinctions prestigieuses (Oscars, Emmys, Golden Globes…) bénéficient souvent d’une visibilité accrue sur les plateformes de streaming.

En somme, le choix des contenus diffusés sur les plateformes de streaming résulte d’une combinaison complexe de facteurs tels que les préférences du public, l’exclusivité des programmes, la localisation, la qualité technique et artistique, mais aussi les coûts et les restrictions liées aux droits de diffusion. Face à ces enjeux, les stratégies mises en place par les plateformes évoluent constamment, avec pour objectif ultime de proposer une offre toujours plus adaptée et attractive pour leurs abonnés.