L’astuce pour recharger malin avec Mobilize charge pass : Des bornes de recharge de voiture électrique qui se retrouve partout en Europe

La recharge électrique facilitée avec le réseau Ionity et Mobilize Charge Pass

Avec l’augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes, il est essentiel d’avoir accès à un réseau de recharge efficace et facile d’accès. C’est là que le réseau Ionity et Mobilize Charge Pass interviennent pour faciliter la recharge pour les propriétaires de voitures électriques et plug-in hybride.

Ionity : un réseau de recharge rapide européen

Les stations de recharge Ionity représentent aujourd’hui une avancée majeure dans l’infrastructure de recharge rapide en Europe. Avec une capacité de charge pouvant atteindre 350 kW, le réseau Ionity offre aux utilisateurs une puissance de recharge très efficace. Chaque station est équipée d’un port tri-standard qui inclut un câble Combo CCS, CHAdeMO et Type 2 pour la charge AC. En général, les stations Ionity disposent d’au moins 4 points de charge.

Mobilize Charge Pass : le passe facilitant votre mobilité électrique

Recharge en toute simplicité : Grâce au Mobilize Charge Pass, rechargez votre Renault E-Tech facilement et rapidement lors de vos déplacements ! Profitez d’une parfaite compatibilité et adaptabilité avec le réseau European Charging Network.

Grâce au Mobilize Charge Pass, rechargez votre Renault E-Tech facilement et rapidement lors de vos déplacements ! Profitez d’une parfaite compatibilité et adaptabilité avec le réseau European Charging Network. Trouvez la bonne station de recharge : Localisez instantanément les disponibilités des stations publiques grâce à votre application My Renault. Un filtrage selon la puissance ou le type de prise vous aidera également à trouver les stations appropriées pour votre véhicule.

Localisez instantanément les disponibilités des stations publiques grâce à votre application My Renault. Un filtrage selon la puissance ou le type de prise vous aidera également à trouver les stations appropriées pour votre véhicule. Paiement facilité : Le Mobilize Charge Pass permet un paiement simple et sécurisé pour toutes vos recharges.

Le Mobilize Charge Pass permet un paiement simple et sécurisé pour toutes vos recharges. Bénéficiez du réseau IONITY : Avec votre abonnement Mobilize Charge Pass, profitez des stations haute puissance du réseau IONITY, disponibles dans plus de 1700 points en Europe. Avec son accès de recharge à haute puissance, facilitez vos trajets sur autoroute mais également partout en Europe grâce à sa large couverture.

Des tarifs ajustés pour l’été 2023

Ce été 2023, le réseau Ionity ajuste ses conditions tarifaires en partenariat avec [nom de l’entreprise]. Il est important de noter que contrairement à Tesla, Ionity ne facture pas les minutes pendant lesquelles les véhicules restent connectés après avoir terminé la charge. Lorsqu’on compare ces tarifs avec ceux d’autres fournisseurs : Lidl à 0,40€/kWh, Electra à 0,49€/kWh et Fastned à 0,59€/kWh; Ionity propose une recharge à 0,69€/kWh ou à 0,49€/kWh avec un abonnement mensuel de 11,99€. Tesla offre également deux tarifs : 0,47€/kWh sans abonnement ou 0,37€/kWh avec un abonnement mensuel de 12,99€.

Découvrez les différents plans Mobilize Charge Pass

Le pass Mobilize Charge offre deux formules pour répondre aux besoins des conducteurs de véhicules électriques et plug-in hybrides :

Formule Basic : GRATUITE sans engagement. Le prix des recharges au kWh ou minute est visible sur l’application My Renault. Réseau Ionity à 0,61€/kWh ou minute en fonction du pays. Renouvellement gratuit de la carte en cas de perte ou vol avec My Renault.

GRATUITE sans engagement. Le prix des recharges au kWh ou minute est visible sur l’application My Renault. Réseau Ionity à 0,61€/kWh ou minute en fonction du pays. Renouvellement gratuit de la carte en cas de perte ou vol avec My Renault. Formule Intense : 9,99€ par mois et un engagement d’un an. Recommandée pour les recharges de plus de 1500 km/an sur autoroutes. Accès privilégié au réseau Ionity à 0,29€/kWh ou minute selon le pays. Renouvellement gratuit de la carte en cas de perte ou vol avec My Renault.

Pour commander votre Mobilize Charge Pass, rendez-vous dans votre compte, cliquez sur Découvrir la recharge mobile, puis consultez les offres Mobilize Charge Pass et suivez les étapes à l’écran. Fournissez votre adresse pour recevoir directement chez vous votre carte Mobilize Charge Pass. Activez ensuite votre pass en inscrivant le code 12 chiffres qui se trouve au dos de votre carte. L’activation peut prendre jusqu’à 24 heures.

Une collaboration entre fabricants automobiles et réseau Ionity

Afin de renforcer sa présence, Ionity a noué des partenariats stratégiques avec certains constructeurs automobiles tels que BMW, Daimler, Ford et le groupe Volkswagen. Cette collaboration permet de combiner les ressources des constructeurs avec l’expertise du réseau Ionity. La société annonce également son intention de se développer dans d’autres régions telles que l’Asie et l’Amérique du Nord.

En résumé, le réseau Ionity en partenariat avec Mobilize Charge Pass offre aux propriétaires de véhicules électriques ou hybrides plug in une solution de recharge simple et efficace dans toute l’Europe. Trouver une station, recharger son véhicule et payer devient un jeu d’enfant !