Révolution Mobilize Bento voitures électriques de Renault Group arrivent au printemps 2024 : Mobilités urbaines et modèle de Mobility as a Service (MaaS)

Mobilize Bento voiture électrique pour les services de proximité

La révolution de la mobilité urbaine grâce aux voitures électriques

Les voitures électriques sont au cœur de l’évolution des nouvelles mobilités, qui cherchent à remplacer le modèle traditionnel de possession d’une voiture par une utilisation plus flexible et respectueuse de l’environnement. Le partage de voiture, les transports à la demande et le covoiturage font partie des solutions émergentes qui privilégient l’usage des véhicules électriques.

Le rôle clé des véhicules électriques dans les modes de transport partagés

Les véhicules électriques apportent de nombreux avantages dans les services de partage de voiture, de location de courte durée et de transport avec chauffeur. En effet, ces solutions de mobilité mettent souvent en avant les atouts des voitures électriques, telles que leurs faibles coûts d’exploitation et leur impact environnemental réduit.

Car sharing : Les véhicules électriques sont très présents dans les flottes de voiture en libre-service, que ce soit dans les grandes agglomérations ou les zones moins denses.

Location de courte durée : Les offres de location accessibles via smartphone favorisent également l’utilisation de voitures électriques pour des périodes limitées.

Transport avec chauffeur : Les entreprises du secteur ainsi que les chauffeurs indépendants sont de plus en plus attirés par les voitures électriques, notamment pour des questions de coût et d’image écologique.

Mobilité électrique et modèle de Mobility as a Service (MaaS)

Le concept de Mobility as a Service consiste à proposer aux utilisateurs une gamme de services de mobilité accessibles à la demande, sans avoir à posséder une voiture. Les véhicules électriques s’intègrent parfaitement dans ce modèle, puisqu’ils répondent aux attentes des consommateurs en termes de flexibilité, d’économie et de respect de l’environnement.

Les voitures électriques comme symbole de transport propre

L’évolution des nouvelles mobilités urbaines, soutenue par l’essor des véhicules électriques, vise à réduire l’empreinte environnementale du secteur des transports tout en offrant des solutions pratiques et économiques aux usagers. Parmi les modes de transport émergents, on retrouve notamment :

Covoiturage : Cette pratique permet de répartir les frais liés à un trajet entre plusieurs participants, tout en favorisant l’utilisation de voitures plus écologiques telles que les véhicules électriques.

Transports à la demande : Les services de chauffeurs privés ou de navettes partagées peuvent intégrer des flottes de véhicules électriques pour offrir à leurs clients des déplacements plus respectueux de l’environnement.

Des infrastructures de recharge adaptées aux besoins des utilisateurs

Pour accompagner cette évolution des modes de transport et l’essor des voitures électriques, il est essentiel de développer des infrastructures de recharge adaptées aux différents besoins des utilisateurs :

Bornes de recharge rapide sur les axes routiers : Ces stations offrent une puissance élevée (au moins 43 kW) pour permettre aux conducteurs de recharger leur véhicule en moins de 30 minutes lors d’une pause sur la route.

sur les axes routiers : Ces stations offrent une puissance élevée (au moins 43 kW) pour permettre aux conducteurs de recharger leur véhicule en moins de 30 minutes lors d’une pause sur la route. Stations de recharge dans les centres commerciaux et les parkings : Les enseignes peuvent proposer à leurs clients des bornes de recharge gratuites ou à faible coût, avec des puissances de charge généralement comprises entre 7 et 22 kW.

: Les enseignes peuvent proposer à leurs clients des bornes de recharge gratuites ou à faible coût, avec des puissances de charge généralement comprises entre 7 et 22 kW. Points de recharge en voirie : Ces infrastructures permettent aux usagers des voitures électriques de recharger leur véhicule lorsqu’ils se garent en ville, notamment pour ceux qui ne disposent pas de place de stationnement privative.

Ainsi, les voitures électriques jouent un rôle majeur dans l’évolution des nouvelles mobilités urbaines, en offrant des solutions plus respectueuses de l’environnement et économiquement intéressantes pour les usagers. Le développement d’infrastructures de recharge adaptées est essentiel pour garantir le succès de cette révolution de la mobilité.

Source : https://www.mobilize.fr/