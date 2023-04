Un Hébergeur PrestaShop voit le jour, avec migrations incluses

Le changement d’hébergeur est quasi inévitable dans la vie d’un site Internet…

Néanmoins, cette étape ne se fait pas à la légère, puisque le transfert entre l’hébergeur actuel et le nouveau peut comprendre plusieurs problèmes plus ou moins graves, lorsque l’exécution n’est pas correctement réalisée. Ce qui peut bien évidemment lourdement impacter le site web, notamment au niveau de la sauvegarde des données et du bon fonctionnement du site.

Ceci étant dit, cela s’étend également à la migration d’une boutique vers un nouveau serveur. À cet effet, dans cet article, nous portons essentiellement notre attention sur les nouveaux services proposés par EasyHoster pour la migration entrante de sites PrestaShop, qui est d’ailleurs gratuite !

Concrètement, qu’est-ce que cela comprend ? Zoom sur cette nouvelle proposition de l’hébergeur EasyHoster.

Pourquoi est-il intéressant de changer d’hébergeur ?

De manière générale, le choix de l’hébergeur est indispensable pour établir une stratégie SEO réussie.

C’est important parce que l’influence est grande en termes de vitesse de chargement des pages, de la sécurité des données et du fonctionnement du site. Dans le cas d’une boutique en ligne, ces trois éléments sont cruciaux pour éviter au maximum les taux de rebond, car rappelons-le, les internautes n’ont pas la patience d’attendre plusieurs secondes pour qu’une page s’affiche. Lorsque c’est le cas, ils passeront tout simplement leur chemin et iront voir ce qui est proposé de mieux ailleurs. Ainsi, nous comprenons donc que les critères de performances et de fiabilité d’un hébergement web sont essentiels pour ce type de site.

De même, la réactivité du support d’un hébergeur web ne peut être dissociée des performances d’une boutique.

Effectivement, si le support technique ne dispose pas des connaissances requises au niveau de la technologie du site web en question, des complications peuvent rapidement survenir. Une fois de plus, cela risque d’influer sur les résultats du site sur les moteurs de recherche. Ceci étant dit, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, EasyHoster intègre désormais de nouvelles prestations pour les propriétaires de sites web PrestaShop.

Les “Services de Migration PrestaShop & WordPress d’EasyHoster” offrent de nombreux avantages pour faciliter la vie des utilisateurs.

Une migration de Prestashop gratuite : Est-ce possible ?

Clairement oui. Mais à l’achat d’une offre Pro+ en annuel !

EasyHoster propose de confier cette tâche à des professionnels sans pour autant intégrer un surcoût dans l’exécution de cette migration. Ceux-ci sont parfaitement expérimentés pour éviter les interruptions du site et des e-mails lors des changements effectués. Les migrations complexes n’ont aucun secret pour ces experts qui conservent une grande transparence au niveau des scripts et des CMS. À noter qu’une assistance VIP disponible 7j/7 est comprise dans l’offre de l’hébergeur, sans oublier la performance et la sécurité qui sont au maximum.

Pour en savoir plus sur cette migration, rendez-vous sur prestashop.com.

En outre, EasyHoster met en avant son infrastructure d’hébergement unique avec comme petit bonus un audit de performance qui est réalisé sur mesure. Nous pensons également à la sécurité offerte par l’hébergeur et plus précisément, aux solutions cPHulk et Firewall CSF pour cPanel. Les serveurs bénéficient aussi de la protection d’un anti-DDoS Premium. À cela s’ajoute le fait que le monitoring des serveurs se fait par une société tierce, garantissant ainsi une sécurité premium aux utilisateurs.

Tous les serveurs d’hébergement web disposent de plusieurs couches de pare-feu.

Une migration d’e-mails simplifiée

Dans le panel de services de haute qualité de l’hébergeur EasyHoster, la migration d’e-mails est par ailleurs disponible pour les propriétaires d’une boutique PrestaShop.

Comme indiqué plus tôt, aucune interruption n’est produite pour permettre aux utilisateurs de poursuivre leurs activités. Ici, l’équipe s’occupe de les conseiller sur la sauvegarde de leurs e-mails chez le précédent hébergeur et celle-ci se charge aussi de recréer l’ensemble des boîtes.

Cependant, il est vrai que certains systèmes d’hébergement ne permettent pas aussi facilement d’exécuter la migration des e-mails, mais bien entendu, EasyHoster fournit des solutions à ce type de problèmes.

Une migration transparente et ultra-rapide

Il faut savoir que la migration d’un site Prestashop se fait manuellement par l’un des spécialistes de l’hébergeur EasyHoster.

Mais avant cela, un échange est prévu avec ce dernier pour qu’il puisse prendre connaissance de toutes les spécificités en lien avec le site. De même, il faut comprendre que ce service de migration est entièrement encadré par l’équipe. Il suffit de fournir toutes les informations demandées pour effectuer la migration de la boutique et après l’intervention de l’équipe, le propriétaire pourra vérifier que le site fonctionne comme il se doit.

Cela dit, avant l’intervention, les pages du site et l’interface d’administration doivent être vérifiées par l’expert.

Quel plan choisir pour accéder à la migration gratuite ?

Avec EasyHoster, la migration gratuite d’une boutique PrestaShop est possible, à condition d’opter pour l’un des plans d’hébergement de la plateforme.

Dans ce cas précis, il est possible de se diriger vers les options suivantes :

Pro + : Cette formule est très avancée et permet d’accéder à des résultats de performance impressionnants pour PrestaShop. Le tarif est de 12, 99 euros par mois.

Pro : Nous l’appelons le “plan confortable” et il coûte 6,49 euros par mois.

Business : Ici, les sites volumineux et complexes apprécieront ce plan qui est à 24,99 euros par mois.

De surcroît, au moment de changer d’hébergeur web, il est important de faire quelques vérifications, notamment au niveau de l’espace disque occupé par le site web sur l’hébergeur actuel. Dans l’idéal, il vaut mieux garder une marge de 30 % d’espace libre et pour cela, il conviendra de s’assurer qu’il n’y a pas de fichiers volumineux sur l’espace d’hébergement.

Y a-t-il des conditions à prendre en considération pour la migration gratuite d’une boutique PrestaShop ?

La migration d’un site e-commerce se fait avec un grand soin chez EasyHoster afin de permettre à l’utilisateur de continuer ses activités tout au long du processus.

Dans ce contexte, les besoins sont plus importants au niveau du volume de stockage et des ressources serveur (RAM/CPU). D’ailleurs, contrairement à WordPress, PrestaShop possède des modules d’optimisation PHP bien spécifiques. De ce fait, l’équipe se rend disponible pour les e-commerçants ayant une boutique PrestaShop afin de les conseiller au mieux sur l’optimisation des performances du site.

À titre d’exemple, chez EasyHoster, les experts préconisent généralement l’offre Pro + à l’année pour migrer une boutique PrestaShop (avec un volume de moins de 20 Go) de manière gratuite.

Ici, la demande de migration se fait sous un délai de 30 jours et afin de limiter les éventuelles problématiques liées à la migration, il est indispensable de préciser la version de PrestaShop utilisée. Cela permet aussi à l’équipe d’effectuer les démarches nécessaires pour l’usage de la version PHP adaptée pour le CMS. Puis, il est aussi possible de demander des conseils à l’équipe concernant les bonnes pratiques pour la mise à jour du site.

À noter que pour un site e-commerce ayant beaucoup de commandes, il est possible de réaliser une migration rapide avec un rsync si l’ancien compte d’hébergement possède un protocole SSH.

En somme…

L’hébergeur EasyHoster est totalement apte à mener les migrations pour les boutiques PrestaShop.

D’autant plus que c’est gratuit. Les experts disposent des compétences techniques indispensables pour effectuer ce type d’opération sans interrompre les activités de l’e-commerçant. Un audit est même proposé avant de réaliser une intervention sur le site pour s’assurer d’adopter les bonnes méthodes pour la migration. Celles et ceux qui hésitent encore peuvent jeter un coup d’œil aux différentes offres pour faire leur choix final !