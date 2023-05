Comment l’intelligence artificielle révolutionne-t-elle le monde de la restauration ?

Editions L'Harmattan Pétrole et développement dans le monde arabe: des révolutions en chaîne Ce livre cherche à évaluer les formes et le rôle des ressources pétrolières dans le développement des pays arabes. Le constat est sans appel : les ressources pétrolières ne participent que très peu au développement économique de ces pays car elles

Au cours de ces dernières années, le monde entier est marqué par le développement de l’intelligence artificielle.

Ce système conçu pour simuler les facultés cognitives de l’homme prend progressivement la place de ce dernier au sein de la société et dans presque tous les domaines.

Selon la tendance digitale actuelle, l’Intelligence Artificielle intervient également dans le secteur de la restauration et apparaît comme un facteur de métamorphose des restaurants.

Découvrez les nouvelles technologies de restauration.

Le chatbot pour dynamiser la relation client

La gestion de la clientèle en ligne constitue désormais un véritable défi à relever par les restaurants modernes.

Or, ceux-ci ne disposent généralement pas assez de temps pour répondre rapidement aux préoccupations de leurs clients. Dans ce cas, il leur faut mettre en place une technologie de conversation de pointe comme le chatbot.

Il s’agit d’un logiciel programmé pour converser activement avec la clientèle. Souvent, il est incorporé dans des applications telles que :

Facebook ;

Messenger ;

WhatsApp ;

Etc.

Le chatbot est une technologie à laquelle recourent la plupart des entreprises contemporaines. Grâce à l’identification des messages, il fournit automatiquement des réponses appropriées aux internautes. Parfois, le système propose lui-même des questions récurrentes comme expliqué ici.

Une fois sur la page, le client clique sur ce qui lui convient et reçoit instantanément la réponse à sa préoccupation. Le plus grand avantage de ce système est qu’il permet aux restaurants de gagner un précieux temps tout en étant constamment en relation avec leurs clients.

Le robot barman

L’intelligence artificielle a permis de concevoir des systèmes robotiques qui sont désormais utilisés en tant que personnel serveur dans les établissements de restauration. D’ailleurs, de nombreux pays à l’instar de la France, la Chine, les États-Unis, l’Inde… optent déjà pour l’utilisation de ces robots. En réalité, ceux-ci se chargent de distribuer aux clients les mets commandés.

En principe, la création des robots barmen met fin aux difficultés liées à la quête de personnel pour les restaurants. Ces systèmes apparaissent comme des solutions économiques qui limitent le coût que génère le recrutement de ressources humaines. Selon certains gérants, l’IA constitue un moyen d’animer l’établissement et ainsi de le promouvoir en vue d’attirer plus de clients.

Le robot cuisinier

Le développement de l’intelligence artificielle a permis de concevoir des robots capables de faire la cuisine.

En effet, ces derniers sont généralement dotés d’une technologie de reconnaissance d’images.

De cette manière, ils sont capables de distinguer facilement les ingrédients entrant dans une recette donnée.

De plus, ils savent reproduire intégralement les mouvements d’un cuisinier humain.

En réalité, les gestes, les recettes et les ingrédients sont préalablement intégrés dans le système du robot. Celui-ci ne fait que reproduire les actions pour lesquelles il a été programmé. Malgré que son coût soit très onéreux, le robot cuisinier rend la cuisine plus automatique et permet de gérer de manière efficiente, une grande masse de clients.

La borne de commande

Le secteur de la restauration est particulièrement révolutionné par l’avènement et l’emploi des solutions digitalisées telles que la borne de commande. Il s’agit d’un système tendance auquel recourent les établissements de restauration moderne, peu importe leurs spécialités. La borne de commande est une nouvelle technologie qui permet aux clients de passer rapidement leurs commandes.

Ainsi, son principal but est d’améliorer la qualité du service, surtout en termes de rapidité. Aujourd’hui, quand il s’agit de se régaler avec de bons plats, plus personne n’aime perdre son temps. Dans cette logique, pour ne pas perdre leurs prospects, les restaurateurs ont un grand intérêt à opter pour les bornes de commande. Grâce à cette solution, ils réduisent leur temps d’attente et accèdent rapidement à leur requête.

Aussitôt après que le client a fait sa demande, le restaurateur la récupère automatiquement sur son support numérique. Sans plus tarder, il procède au traitement et livre la commande dans les délais impartis.

La table interactive

Présente dans les restaurants de grande classe, la table interactive apparaît généralement comme une table ordinaire. Cependant, il s’agit d’une nouvelle technologie grâce à laquelle les clients peuvent effectuer de nombreuses actions sans se lever. Autrement dit, ils ont la possibilité d’appeler un serveur, de consulter le menu du jour, de passer leurs commandes et aussi de payer leurs consommations sans se déplacer.

Dans certains restaurants, la table interactive est équipée de systèmes permettant de naviguer sur Internet et de se divertir tout au long du repas. Enfin, il faut remarquer que l’intelligence artificielle met à la disposition des restaurants des technologies avancées pouvant améliorer la qualité de leurs prestations et favoriser leurs développements.