Les smartphones et tablettes Samsung plus anciens bénéficieront également des nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle grâce à la mise à jour One UI 6.1.

Découvrons ensemble les modèles compatibles et ce que cela signifie pour les utilisateurs.

Les fonctionnalités d’IA annoncées lors de la présentation du Galaxy S24

Lors de l’événement Unpacked le 18 janvier 2024, Samsung a dévoilé ses derniers modèles de smartphones, dont le Galaxy S24. Outre les améliorations techniques habituelles, la marque coréenne a mis l’accent sur les avancées en matière d’intelligence artificielle avec son assistant Galaxy AI.

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités d’IA, les utilisateurs pourront effectuer de nombreuses actions, telles que la traduction en direct lors d’appels avec des interlocuteurs étrangers. Parmi les autres améliorations apportées par Galaxy AI, on trouve la personnalisation des fonds d’écran, un éventail d’options pour l’édition de photos et un outil de synthèse de notes.

Liste des appareils compatibles avec la mise à jour One UI 6.1

Heureusement, Samsung a confirmé que cette version – la One UI 6.1 – ne sera pas exclusive au Galaxy S24. D’autres modèles plus anciens de smartphones et tablettes pourront en effet bénéficier des fonctionnalités qu’elle apporte, étendant ainsi les avantages de l’IA à davantage d’utilisateurs.

Appareils compatibles One UI 6.1 :

Galaxy Tab S9+

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab 9

Galaxy Tab 9+

Galaxy Tab 9 Ultra

La mise à jour One UI 6.1 devrait être déployée sur ces appareils au cours du premier semestre 2024.

Les autres nouveautés du Samsung Galaxy S24

Outre les fonctionnalités d’intelligence artificielle offertes grâce à Galaxy AI, le Galaxy S24 présente plusieurs autres caractéristiques intéressantes. Parmi elles :

Une nouvelle protection d’écran appelée Gorilla Armor , qui rend l’appareil très résistant aux chocs et aux rayures.

, qui rend l’appareil très résistant aux chocs et aux rayures. Un design plus carré, se démarquant des précédents modèles de la gamme Galaxy.

Pourquoi la mise à jour One UI 6.1 est une grande nouvelle pour les utilisateurs Samsung

Le fait que Samsung étende les fonctionnalités d’IA au-delà de son dernier modèle phare est une excellente nouvelle pour les propriétaires de smartphones et tablettes plus anciens. Cela leur permettra de profiter des dernières avancées technologiques sans avoir à acheter un nouvel appareil.

Cette décision montre également l’engagement de Samsung envers ses clients : en offrant ces mises à niveau à davantage de modèles, la marque prouve qu’elle entend suivre l’évolution rapide du marché des smartphones tout en prenant soin de ne pas aliéner les propriétaires d’appareils plus anciens.

un avenir prometteur pour Samsung et l’IA

Il est clair que l’intelligence artificielle devient de plus en plus présente dans notre quotidien, y compris dans nos smartphones. Grâce à la mise à jour One UI 6.1, Samsung s’impose comme un acteur incontournable de cette révolution technologique en proposant son assistant Galaxy AI sur un grand nombre de modèles compatibles. Les utilisateurs peuvent donc se réjouir : leurs appareils deviendront encore plus performants et intelligents grâce à cette nouvelle mise à jour.