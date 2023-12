Phytonics : Un revêtement innovant améliore l’efficacité des panneaux solaires

La société allemande Phytonics a développé un revêtement inspiré par la nature qui augmente l’efficacité des modules solaires traditionnels.

Phytonics innove dans secteur de l’énergie solaire.

En éliminant presque entièrement la réflexion pour toutes les longueurs d’onde et angles d’incidence de la lumière, cette technologie pourrait bien révolutionner le secteur de l’énergie solaire.

Une alternative aux combustibles fossiles

Face à la menace du changement climatique, l’énergie solaire s’impose comme une alternative intéressante aux combustibles fossiles, principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, il est nécessaire de continuer à progresser dans la recherche de solutions plus performantes pour exploiter l’énergie solaire. C’est dans ce contexte que la jeune entreprise allemande Phytonics a développé son revêtement bio-inspiré augmentant l’efficacité des modules solaires conventionnels.

Amélioration de l’efficacité des panneaux solaires grâce à la nanostructure

Le revêtement mis au point par Phytonics se compose d’éléments micro et nanotechnologiques, qui rendent la surface non réfléchissante. Ainsi, il peut améliorer l’efficacité annuelle des systèmes photovoltaïques de 5 à 10%, selon les informations fournies par l’entreprise. Pour intégrer ce film à ces modules, il suffit de l’appliquer lors de leur processus de fabrication.

Les ingénieurs de Phytonics ont dû travailler assidument pour aboutir à ce résultat. Le revêtement peut être utilisé sur n’importe quel panneau solaire, quelle que soit sa taille et son type. En outre, il est capable de capter la lumière du soleil sous tous les angles d’incidence, améliorant ainsi la manière dont les modules photovoltaïques transforment l’énergie solaire en électricité.

Une technologie aux multiples avantages

Presque aucune réflexion de la lumière incidente

Ce qui impressionne avec le film de Phytonics, c’est qu’il élimine presque complètement toutes les réflexions provenant de la lumière incidente, dans toutes les longueurs d’onde et tous les angles. Selon la déclaration de la société, cela permet d’augmenter l’efficacité des modules solaires jusqu’à 10%.

Protection accrue contre les éléments extérieurs

En ajoutant une couche supplémentaire, le revêtement offre une meilleure protection aux panneaux solaires contre les éléments externes tels que la poussière, la saleté ou même les impacts légers.

La durabilité et la longévité des panneaux solaires sont ainsi renforcées, permettant un investissement plus rentable sur le long terme.

Une solution adaptée pour les zones sensibles

Enfin, le revêtement de Phytonics peut rendre les panneaux solaires plus sûrs dans certaines zones où leur réflexion pourrait poser des problèmes. En effet, comme il empêche la réfraction de la lumière sur la surface en verre des modules solaires, il permet d’installer ceux-ci à proximité des aéroports, des autoroutes, des voies ferrées ou encore dans les zones urbaines où les panneaux solaires réfléchissants sont interdits.

Vers un futur plus vert avec l’énergie solaire

Grâce à cette innovation de Phytonics, il est désormais possible d’envisager une utilisation encore plus efficace et responsable de l’énergie solaire pour répondre aux défis actuels et futurs liés au changement climatique. Si cette technologie se généralise, cela pourrait bien contribuer à réduire notre dépendance aux énergies fossiles tout en garantissant une production d’électricité propre et durable.