Iphone 16 128 Go Noir (mye73zd/a) Apple

Le contrôle à portée de main.Votre caméra sous contrôleCommande de l'appareil photo vous offre un accès plus rapide aux outils photo et vidéo, tels que le zoom ou la profondeur de champ, pour vous permettre de prendre la photo parfaite en un temps record.Si près, même de loinLa caméra ultra grand-angle améliorée, avec mise au point automatique, vous permet de prendre des photos et des vidéos macro extrêmement détaillées. Utilisez la caméra Fusion 48 Mpx pour des images haute résolution à couper le souffle ou zoomez à l'aide du téléobjectif 2x de qualité optique.Styles photographiquesLes Styles photographiques dernière génération vous offrent une flexibilité créative accrue pour ajouter votre touche personnelle à toutes vos images. Et vous pouvez revenir en arrière quand bon vous semble. Puce A18 ultra-brillanteLa puce A18 saute une génération par rapport à la puce A16 Bionic de l'iPhone 15. Elle offre des fonctionnalités photo et vidéo de niveau supérieur, comme Commande de l'appareil photo, avec une remarquable efficacité énergétique.Autonomie amélioréeL'iPhone 16 s'associe à la puce A18 pour offrir une autonomie supérieure pouvant atteindre 22 heures de lecture vidéo. Rechargez-le via USB-C ou posez-le sur un chargeur MagSafe pour profiter d'une recharge sans fil plus rapide.Conçu pour durerL'iPhone 16 présente un design robuste en aluminium de qualité aérospatiale avec un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Sa face avant Ceramic Shield dernière génération, deux fois plus résistante que le verre de n'importe quel smartphone, lui confère une robustesse remarquable.Découvrez le bouton actionUn raccourci vers votre fonctionnalité préférée. Il vous suffit d'appuyer de façon prolongée pour déclencher l'action souhaitée, comme allumer la lampe torche, enregistrer un mémo vocal, activer le mode Silence et bien plus encore.Personnalisez votre iPhoneAvec iOS 18, vous pouvez attribuer n'importe quelle couleur aux icônes de votre écran d'accueil. Trouvez plus vite vos photos préférées dans l'app Photos repensée. Et ajoutez des effets animés sur n'importe quel mot, phrase ou emoji dans iMessage.