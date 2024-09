Coffret 17 pièces ouverture/réparation Appareils High-Tech Compatible iPhone, Samsung, Nokia, Sony, Honor, Huawei, Wiko Tivoly

- Un ensemble complet d'outils et d' Embouts de vissage de précision conçu pour faciliter le démontage des smartphones, tablettes, appareil photos et appareils électroniques de précision. - Adapté aux iPhone et Apple Watch: grâce aux embouts spécifiques avec empreintes Pentalobe Et tripoint - Pratique: grâce au tournevis ergonomique 100% métallique, à la ventouse spécifique pour écran, aux outils de précision - Attaches HEXA 4 mm Magnetic. Longue durée de vie grâce à l'acier Chrome Vanadium résistant à l'usure et à la rupture des embouts de vissage. - TIVOLY fabricant Français Leader mondial des outils coupants, forets, scies, lames et brosses. Gamme TECHNIC pour professionnels exigeants Choisir un outil est difficile! Comment s'y retrouver ? Plusieurs critères: - Dureté : l'outil devra être assez dur pour attacher la matière, un outil bas de gamme va s'user sans faire le travail. - Résistance : le corps de l'outil doit être résistant. Un outil bas de gamme va casser pendant le