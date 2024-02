Face à la domination de l’iPad Pro sur le marché des tablettes haut de gamme, la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra promet de jouer dans la cour des grands.

Découvrez notre test de cette tablette sous Android qui se veut être un ordinateur d’appoint toujours plus performant.

Ce que vous devez retenir :

La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra offre un design raffiné, résistance IP68, et un écran AMOLED de 14,6 pouces pour un usage confortable.

Elle est équipée d’un processeur Snapdragon Qualcomm Gen2, offrant d’excellentes performances et une autonomie adaptée à un usage intensif.

Malgré son prix élevé, elle se positionne comme une alternative compétitive à l’iPad Pro, notamment pour ceux recherchant une tablette Android polyvalente.

Design et finitions : l’excellence en grand format

La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra offre un design sublime avec des finitions en aluminium brossé et une finesse remarquable pour une tablette de cette taille. Son écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces est lumineux et affiche des contrastes infinis grâce à la technologie OLED. En revanche, on regrette son côté trop brillant qui peut occasionner quelques reflets gênants.

Une certification IP68 pour résister à l’eau et à la poussière

Première grosse nouveauté par rapport à sa devancière, la Galaxy Tab S8 Ultra, la nouvelle tablette Samsung bénéficie de la certification IP68. Elle est ainsi résistante à l’eau et à la poussière, offrant une utilisation sans contrainte près de la piscine ou dans la salle de bain.

Poids plume de 734 grammes

Certification IP68 pour une utilisation en toute sécurité

Finissions en aluminium brossé

Ergonomie générale soignée

Performances et autonomie : la puissance au rendez-vous

La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra est équipée d’un processeur Snapdragon Qualcomm Gen2. Elle promet des performances élevées pour une utilisation fluide et réactive, même pour les jeux vidéo ou les applications professionnelles les plus exigeantes.

Son autonomie est également à la hauteur de sa taille et de ses performances. La batterie permet d’assurer une journée entière de travail sans avoir besoin de la recharger. De plus, la tablette se recharge rapidement grâce à son port USB-C.

Des performances qui méritent leur tarif ?

Cette tablette haut de gamme a un prix conséquent, mais il faut admettre que le rapport qualité-prix reste intéressant compte tenu des spécificités offertes par cette tablette. Elle combine un design élégant, une résistance à toute épreuve et des performances dignes d’un ordinateur portable. Toutefois, pour en profiter pleinement, il vous faudra investir dans le clavier/touchpad optionnel, vendu séparément.

Une tablette capable de remplacer un PC (ou presque)

Grâce à son clavier additionnel, la Galaxy Book Cover Keyboard, et son stylet S Pen inclus, la tablette Samsung Galaxy Tab S9 Ultra se veut être une réelle alternative aux PC traditionnels et aux Mac.

Le mode DeX optimisé pour travailler comme sur un ordinateur

Les applications en fenêtre

Branchez-y facilement votre souris et vos périphériques grâce au port USB-C

Cependant, quelques bémols sont à noter concernant l’utilisation “PC-like” de cette tablette. La charnière du clavier est parfois un peu souple et peut rendre instable la tablette lorsqu’elle est posée sur vos genoux. De plus, reposer ses poignets sur le clavier peut déclencher involontairement des clics sur le touchpad.

Conclusion : Un sérieux rival pour l’iPad Pro ?

Même si son tarif ne la rend pas accessible à tous, la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra séduit avec son design élégant, sa puissance, son autonomie et son format hybride entre tablette et PC. Elle représente une excellente alternative à l’iPad Pro d’Apple pour ceux qui recherchent performance et polyvalence sous Android.

Design sublime et résistance à toute épreuve (IP68)

Performances dignes d’un PC

Ecran lumineux et contrasté

Autonomie satisfaisante et recharge rapide via USB-C

Néanmoins, il faudra prendre en compte les coûts additionnels pour profiter pleinement de son utilisation “en mode ordinateur”, comme l’achat du clavier Galaxy Book Cover Keyboard. Au final, la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra se positionne solidement sur le marché des tablettes haut de gamme et pourrait bien séduire bon nombre d’utilisateurs en quête d’une solution hybride performante et innovante.