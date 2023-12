Activer et gérer les contenus sensibles dans Telegram : Le guide complet

Mindray Pack DEA Mindray C1A avec armoire + signalétique + kit de réanimation + registre de contrôle + étiquette de maintenance

Pack complet contenant tout le nécessaire pour une réanimation cardiaque à tout moment.. Contenu du pack : . Un 104QJB100 livré avec une paire d'électrodes adulte/enfant, une batterie et son guide d'utilisation.. Défibrillateur cardiaque entièrement automatique équipé de la technologie QShock permettant de délivrer le choc en moins de 8 secondes et ce jusqu'à 360 joules.. Electrodesmixtes adulte-enfant (un bouton permet de sélectionner l'option adulte ou enfant).. Très simple d'utilisation, l'appareil guide l'opérateur tout au long de la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) avec des conseils vocaux et/ou visuels.. Equipé de la technologie RescueNavi qui s'adapte en fonction des compétences du secouriste et de sa vitesse d exécution en lui indiquant des instructions plus ou moins de taille es sur le fonctionnement et en modifiant les instructions vocales.. Bilingue Français/Anglais.. Une 3523N : armoire murale, sans alarme, conçue pour stocker votre défibrillateur et le rendre accessible et opérationnel à tout moment.. Sérigraphiée avec le symbole et le texte "défibrillateur".. Un pour la réanimation d'urgence en cas d'arrêt cardiaque, défibrillation et RCP.. A placer à côté du défibrillateur.. Contient : des ciseaux pour découper rapidement les vêtements, un rasoir afin de raser le torse de la victime pour la pose des électrodes, un masque bouche-à-bouche avec valve anti-retour pour une insufflation efficace et hygiénique, des gants et des lingettes désinfectantes pour le respect de l'hygiène, deux larges serviettes très absorbantes pour milieu humide et une couverture de survie.. Un signalant la présence d'un DAE et rappelant l'article R. 6311-15 du code de la santé publique.. Une 102MHB permettant de visualiser les prochaines opérations de maintenance, les données relatives au fabricant et au responsable du DAE.. A coller à proximité immédiate du DAE ou sur son boîtier.. Un 100JSA composé de 32 pages : 5 pages informatives (réglementation sur l'utilisation d'un DAE et sa maintenance) et 27 fiches pour enregistrer les opérations de maintenance.