Découvrez les nouveaux modèles de consoles portables, le PiBoy Mini et le PiBoy DMGx, conçus par Experimental Pi. Ces deux systèmes tirent parti de la popularité et de la puissance des cartes Raspberry Pi pour offrir une expérience de jeu rétro portable inégalée.

PiBoy Mini : Une console portable alimentée par Raspberry Pi Zero

Le PiBoy Mini est un nouveau modèle de console portable basée sur Raspberry Pi avec une sortie HDMI. Le système utilise soit un Raspberry Pi Zero, soit un Zero 2 et dispose d’un écran IPS de 3,5 pouces (640 x 480 pixels à 60 Hz), d’une batterie de 2 800 mAh et de la compatibilité avec les modèles mentionnés de Raspberry Pi. La console mesure 112 x 88 x 20 mm et peut théoriquement jouer à certains jeux en 480p et 60 FPS selon la carte SBC utilisée et le jeu ou l’émulateur en cours d’exécution.

Le PiBoy Mini intègre également plusieurs boutons et se recharge via un port USB Type-C, qui se connecte aux Raspberry Pi Zero ou Zero 2 via une carte fille. Il est également possible de le brancher à un moniteur externe grâce au port HDMI. Experimental Pi n’a pas mentionné fournir de logiciel de jeu spécifique, mais assure que le PiBoy Mini permettra d’éteindre correctement un Raspberry Pi lorsqu’il sera nécessaire.

PiBoy Mini et PiBoy DMGx : Les consoles portables basées sur Raspberry Pi

Les consoles portables PiBoy Mini et PiBoy DMGx, développées par Experimental Pi et basées sur Raspberry Pi, offrent des expériences de jeu rétro uniques.

PiBoy Mini :

Console portable basée sur Raspberry Pi Zero ou Zero 2 avec sortie HDMI.

Écran IPS de 3,5 pouces, batterie de 2 800 mAh, et compatibilité avec différents modèles de Raspberry Pi.

Port USB Type-C pour la recharge et possibilité de connexion à un moniteur externe via HDMI.

PiBoy DMGx :

Console inspirée de la Game Boy de Nintendo, utilisant un Raspberry Pi plus puissant.

Kit disponible au prix de 150$, comprenant un boîtier, un écran de 3,5 pouces, une batterie LiPo de 4 500 mAh, et d’autres composants.

Partiellement assemblé, nécessitant l’ajout d’un Raspberry Pi (recommandé Raspberry Pi 4).

Points à prendre en compte :

Les consoles offrent des capacités d’émulation pour jouer à des jeux rétro, mais certaines configurations peuvent ne pas supporter des systèmes plus avancés.

Le prix et la disponibilité du PiBoy DMGx sont indiqués à 150$, mais des problèmes de support client et de qualité matérielle ont été signalés par certains utilisateurs.

En conclusion, les consoles PiBoy Mini et PiBoy DMGx sont des options attrayantes pour les amateurs de gaming rétro, bien que les utilisateurs potentiels doivent rester attentifs aux problèmes potentiels liés au support client et à la qualité matérielle.

Lire : Raspberry Pi Nas

PiBoy DMGx : Une console puissante inspirée de la Game Boy de Nintendo

Depuis environ 4 ans, Experimental Pi propose des kits permettant de transformer un Raspberry Pi en une console portable. Leur dernier modèle, le PiBoy DMGx, est fortement inspiré de la célèbre Game Boy de Nintendo. Grâce à l’utilisation d’un Raspberry Pi plus récent et performant, cette console offre des capacités supérieures aux précédentes, permettant de jouer à des jeux plus récents et de faire tourner des émulateurs plus gourmands.

Prix et contenu du kit PiBoy DMGx

Le kit PiBoy DMGx n’est pas encore disponible à l’achat, mais affiche un prix de 150$, hors Raspberry Pi, carte microSD et jeux, qui doivent être fournis par l’utilisateur. Le kit comprend néanmoins :

Un boîtier

Un écran de 3,5 pouces (640 x 480 pixels)

Une batterie LiPo de 4 500 mAh

Un système de refroidissement avec dissipateur thermique et ventilateur

La console dispose également d’une croix directionnelle, de six boutons d’action, de deux boutons Start et Select, ainsi que de deux gâchettes. Elle est dotée d’un port USB-C pour la charge et d’un haut-parleur intégré. Le boîtier laisse apparaître les ports USB Type-A et Ethernet du Raspberry Pi utilisé.

Lire : Raspberry Pi 5 : 4 nouveautés et améliorations

Assemblage et compatibilités du PiBoy DMGx

Le kit sera livré partiellement assemblé : les clients devront ajouter leur propre Raspberry Pi. Il est recommandé d’utiliser un modèle Raspberry Pi 4, plus adapté pour émuler des consoles de jeux rétro avec cette configuration. Les systèmes plus avancés tels que Gamecube ou PS2 peuvent ne pas fonctionner correctement avec cette configuration.

PiBoy DMGx : Un exploit technologique

Inclure un système Raspberry Pi performant dans un boîtier de console portable comme la Game Boy représente un sacré défi en termes de refroidissement. Pourtant, Experimental Pi semble l’avoir relevé avec le PiBoy DMGx. Le boîtier ressemble à une Game Boy, mais intègre également un emplacement pour le Raspberry Pi et une batterie LiPo de 4500 mAh.

On peut supposer que cette console s’appuie sur le logiciel RetroPie, très prisé des projets de gaming rétro. Grâce à sa puissance, le PiBoy DMGx est capable d’émuler de nombreux ordinateurs et consoles de jeu des décennies passées.

Lire : Jeedom & Raspberry pi : Maîtrisez le logiciel domotique pour une smart home 100% automatisée et connectée

Prix et disponibilité du PiBoy DMGx

La date de disponibilité n’est pas encore annoncée, mais le prix indiqué sur le site web d’Experimental Pi est de 150$. Toutefois, il convient de noter que certains utilisateurs ont fait part de plaintes concernant un support client insatisfaisant et des problèmes matériels rencontrés par le passé.

En conclusion, les consoles portables PiBoy Mini et PiBoy DMGx offrent des options intéressantes pour les amateurs de gaming rétro à la recherche d’une solution basée sur Raspberry Pi. Néanmoins, il faut rester attentif aux éventuelles difficultés liées au support client et aux problèmes techniques potentiels.