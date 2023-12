iodéOS Premium : l’alternative française qui protège et dégooglise vos smartphones

G-star Premium Core Full Zip Sweatshirt Noir L Homme Noir L male

Premium Core est un sweat-shirt pour hommes G Star au style droit en coton et polyester.Pour protéger vos bras, le sweat G Star est à manches longues. De plus, la structure de ce modèle comprend une coupe droite, une finition incurvée qui favorise la liberté de mouvement et un zip complet qui s'ouvre et se ferme facilement avec son tirant. Pour la protection de la tête, il a une capuche avec des lacets croisés qui améliorent le maintien du vêtement de sport.Les vêtements pour hommes ont une poche kangourou sur le devant qui aide à garder vos mains au chaud. La version est disponible dans une variété de tailles et de couleurs. Le pull à capuche Premium Basic dispose d'une poche kangourou et d'une capuche avec cordon de serrage. L'avant montre une construction croisée et une pièce incrustée côtelée. Les manches longues ont une finition incurvée, montrant un revers côtelé en dessous. La poitrine signe ce sweat à capuche avec un subtil logo G Star RAW.Fonctionnalité:Capuche avec croisé sur le devant et cordons de serrage en triangle côteléPoche kangourouPoignets et taille côtelésManches longues, bord droit, bord incurvéBroderie G Star RAW sur la poitrineCaractéristiques:Ce modèle est confectionné dans un tissu en sueur riche avec un intérieur doux.Tissu en molleton douxIntérieur doux55% coton, 45% polyester (recyclé)Le polyester recyclé est produit à partir de déchets post-consommation ou post-industriels tels que des bouteilles et des vêtements en plastique PET. Matériel qui autrement aurait été envoyé en décharge ou incinéré.En donnant une nouvelle vie aux ressources mises au rebut, nous économisons des matières premières, de l'eau, des produits chimiques et de l'énergie. Empêcher une nouvelle extraction d'une ressource non renouvelable.Se soucier:Processus normal à 30 °Ne pas javelliserNe pas sécher en machineFer à température moyenne 150 °Hydrocarbures de nettoyage à sec, processus normalLigne sèche / suspendre pour sécher