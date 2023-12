Android 14 pour les smartphones Samsung : Quand et quels modèles ?

Samsung Galaxy A14 4G Smartphone 64Go Noir

Voici le nouveau Galaxy A14. Profitez d’un écran 6,6’’ et sa très haute définition (FHD+) pour regarder de vos films et séries dans de bonnes conditions. Avec son triple capteur photo, changez d’angle de vue en passant du capteur principal de 50 MP à l’ultra grand angle et rapprochez-vous du détail avec le capteur macro. Pour photographiez votre meilleur profil, utilisez la caméra selfie de 13MP. Conserver toutes vos photos, vidéos et fichier sur les 64Go de stockage, ou rajouter jusqu’à 1To grâce à une carte microSD. Une fois la journée terminée, il vous reste encore de la batterie pour le lendemain grâce à ses deux jours d’autonomie.Personnalisez votre interface avec One UI pour donner à votre smartphone un style unique et contrôlez l’accès à votre téléphone grâce au capteur d’empreinte digitale.• Ecran 6,6’’ Full HD+Un immense écran en très haute définition• Triple capteur photo et selfie 13MPPour capturer son sujet sous tous les angles• Capteur principal 50MPDes photos riches et détaillées• Stockage extensible (jusqu’à 1To via microSD)Encore plus d’espace disponible pour conserver tous vos souvenirs• Jusqu’à 2 jours d’autonomie et charge rapide 15WUne batterie longue durée qui peut être rechargée rapidement