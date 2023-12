Le OPPO Find X7 et le X7 Pro : Avec la technologie de charge rapide du OnePlus 12 ?

Banggood Chargeur de voiture rapide Buwei 320W avec câble de charge Type C et Apple PD Quick Charge pour HUAWEI OPPO XIAOMI

SpécificationMarque: BuweiName: Car Fast ChargerCouleur: NoirPuissance totale : 320WUSB : 100W (max)Type-C: 100W(max)Un glisse deux lignes: type-C30W(max) Apple 30W(max)Porte voiture: 60WEntrée nominale : CC 12-24VFonctionnalités:--Powerful Charging Capability: The car fast charger provides a total power output of 320W, ensuring efficient and fast charging for your devices. 100W of USB output and 100W of Type-C output allow fast charging of compatible devices. The one-to-two-wire function can simultaneously charge up to 30W Type-C devices and up to 30W Apple devices.Chargez jusqu'à 5 appareils en même temps, gagnant du temps et éliminant le besoin de chargeurs multiples.Prend en charge les protocoles de charge rapide pour les appareils Apple et Android. Chargez rapidement et efficacement les appareils compatibles, réduisant ainsi le temps de charge et augmentant la commodité.--Provide real-time monitoring of battery voltage to ensure you know the charging status at any time. Allows you to monitor your device's health and charging efficiency.Compatible avec n'importe quelle prise de voiture de 12-24V, le rendant universellement compatible avec différents modèles de voitures.Le package comprend:1xCar Fast Charger