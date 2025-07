4.9/5 - (54 votes)

SQLI entre dans le cercle très fermé des pros de l’IA sur Azure

SQLI vient de frapper fort : la boîte a décroché la spécialisation “Plateforme IA sur Microsoft Azure”. En gros, c’est comme si Microsoft leur avait filé un badge “expert certifié” pour tout ce qui touche à l’intelligence artificielle sur leur cloud. Et ça, ça veut dire beaucoup.

SQLI, c’est pas un petit nouveau chez Microsoft. Ils bossent ensemble depuis plus de 20 ans, et ils sont déjà reconnus sur trois gros domaines :

Data & IA : pour aider les boîtes à exploiter et sécuriser leurs données intelligemment.

: pour aider les boîtes à exploiter et sécuriser leurs données intelligemment. Digital & App Innovation : pour refondre les applis ou en créer des nouvelles made in cloud.

: pour refondre les applis ou en créer des nouvelles made in cloud. Modern Work : pour booster la productivité avec Microsoft 365.

Avec cette nouvelle spécialisation IA, SQLI rajoute une corde bien costaud à son arc.

IA sur Azure : ils savent ce qu’ils font

Ce qui fait la différence chez SQLI, c’est leur approche carrée autour de deux piliers :

Adoption cloud Azure : accompagnement personnalisé, environnement sécurisé, déploiement propre et éco.

: accompagnement personnalisé, environnement sécurisé, déploiement propre et éco. Déploiement IA à grande échelle : archis solides, POC ciblés, industrialisation, et transition fluide vers la prod.

En clair, c’est pas juste pour jouer avec des modèles IA : ils aident vraiment les clients à en tirer quelque chose de concret dans leur business.

Un programme pour accélérer l’IA

Avec cette spécialisation, SQLI rejoint le programme Azure Accelerate. C’est un coup de boost offert par Microsoft pour lancer ou faire monter en puissance les projets IA.

Au menu :

Des financements ciblés pour lancer des projets IA.

pour lancer des projets IA. Un soutien tech solide assuré par des archis certifiés SQLI.

assuré par des archis certifiés SQLI. Des déploiements plus rapides grâce à une méthode rodée et validée par Microsoft.

Bref, tout est fait pour que les projets d’IA deviennent plus simples, plus fiables et surtout… plus efficaces.

Une vision assumée, portée par les équipes

« Ce badge, c’est pas juste une déco sur notre vitrine. C’est le fruit d’un vrai choix stratégique. On structure, on industrialise, mais surtout, on donne du sens à la techno. » — Loïc Declomesnil, SQLI

« Pour rendre l’IA vraiment utile, il faut des pros qui savent la faire passer à l’échelle. C’est exactement ce que notre équipe sait faire aujourd’hui. » — Guillaume Wattellier, SQLI

SQLI en bref

Né en 1990, SQLI est un acteur européen du digital qui accompagne les grandes marques dans leurs projets tech. Avec plus de 2 200 collaborateurs dans 12 pays, leurs équipes conçoivent des expériences digitales engageantes, performantes et pensées pour durer. Le tout en restant à la pointe des technos comme Azure et l’IA.

Découvre SQLI et leur expertise si tu veux en savoir plus sur leur approche IA et leurs projets innovants.